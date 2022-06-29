Александр Жулин: «Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США»

«Насколько я понимаю, Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США. Просто там тренируется ее дочь. Хотела с ней пообщаться», — заявил Жулин.

Он также добавил, что у Тутберидзе прекрасные отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и тренер, во всяком случае пока, уезжать из России никуда не собирается.

Ранее Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании жить и тренировать в США. В таком развитии событий усомнился и президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Также уточнялось, что американское гражданство может получить ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.