Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном переезде Этери Тутберидзе в США, сообщает news.ru cо ссылкой на «Газета.Ru». По словам специалиста, его коллега и соотечественница не рассматривает такой вариант.
Александр Жулин: «Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США»
«Насколько я понимаю, Тутберидзе никогда не хотела оставаться в США. Просто там тренируется ее дочь. Хотела с ней пообщаться», — заявил Жулин.
Он также добавил, что у Тутберидзе прекрасные отношения с мэром Москвы Сергеем Собяниным и тренер, во всяком случае пока, уезжать из России никуда не собирается.
Ранее Тутберидзе назвала фейком информацию о ее желании жить и тренировать в США. В таком развитии событий усомнился и президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Также уточнялось, что американское гражданство может получить ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду.
1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации на неопределенный срок.