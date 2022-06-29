Великобритания планирует разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты

В частности, планируется увеличить пункт управления войсками в Эстонии и перебросить в страну дополнительные силы, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и вертолеты, пишет Rus.ERR .

Лондон также планирует увеличить свой контингент в европейских войсках НАТО.

Великобритания обещает увеличить в этом году оборонные расходы до 2,3% ВВП, что станет крупнейшим ростом оборонного бюджета королевства после окончания холодной войны.