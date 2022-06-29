Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит в среду на саммите НАТО об отправке дополнительных сил в Эстонию для укрепления восточного фланга альянса.
Великобритания планирует разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты
Великобритания планирует разместить в Эстонии системы ПВО и вертолеты
В частности, планируется увеличить пункт управления войсками в Эстонии и перебросить в страну дополнительные силы, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и вертолеты, пишет Rus.ERR.
Лондон также планирует увеличить свой контингент в европейских войсках НАТО.
Великобритания обещает увеличить в этом году оборонные расходы до 2,3% ВВП, что станет крупнейшим ростом оборонного бюджета королевства после окончания холодной войны.
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