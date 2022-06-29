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ФОТОКОНКУРС ⟩ Лето, солнце, жара: скорее присылайте ваши снимки!

Призы от Bauhof!
rus.postimees.ee
Лето, солнце, жара: скорее присылайте ваши снимки!
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Отдых. Фото иллюстративное.
Отдых. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Rus.Postimees совместно с Bauhof объявляют фотоконкурс! Покажите нам, как вы спасаетесь от жары и станьте обладателем одного из трех классных призов! 

Лето, солцне, море, пляж! Вот уже неделю в Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Покажите нам, как вы проводите это время, приняв участе в фотоконкурсе! Чтобы принять участие, отправьте свой снимок на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee, а также не забудьте указать свое имя и телефонный номер! 

Отправленное вами фото будет опубликовано в общей галерее, а победителя определит общее пользовательское голосование! Тем, чьи снимки наберут большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары. 

Ждем ваших фото до 7 июля! 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
  • фото должно соответствовать тематике конкурса;
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в форме будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
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