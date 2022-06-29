ФОТОКОНКУРС ⟩ Лето, солнце, жара: смотрите снимки первых участников!

Лето, солцне, море, пляж! Вот уже неделю в Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Покажите нам, как вы проводите это время, приняв участе в фотоконкурсе! Чтобы принять участие, отправьте свой снимок на электронный адрес igra@postimeesgrupp.ee, а также не забудьте указать свое имя и телефонный номер!

Отправленное вами фото будет опубликовано в общей галерее, а победителя определит общее пользовательское голосование! Тем, чьи снимки наберут большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары.

Ждем ваших фото до 7 июля!

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: