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ГОЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ ⟩ Выбираем победителей летнего фотоконкурса!

Призы от Bauhof!
rus.postimees.ee
Выбираем победителей летнего фотоконкурса!
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Rus.Postimees совместно с Bauhof объявляют фотоконкурс! Покажите нам, как вы спасаетесь от жары и станьте обладателем одного из трех классных призов! 

Лето, солцне, море, пляж! В Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Настало время выбирать победителей! Чтобы отдать свой голос за снимок, выберите понравившееся фото, отметьте его галочкой в окне ниже и нажмите на кнопку «Голос» в нижнем правом углу окна. Вы можете голосовать за все приглянувшиеся вам снимки. 

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Тем, чьи снимки наберут большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары. 

Голосование продлится до 18 июля! 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
  • фото должно соответствовать тематике конкурса;
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в форме будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
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