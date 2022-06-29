ГОЛОСОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ ⟩ Выбираем победителей летнего фотоконкурса!

Лето, солцне, море, пляж! В Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Настало время выбирать победителей! Чтобы отдать свой голос за снимок, выберите понравившееся фото, отметьте его галочкой в окне ниже и нажмите на кнопку «Голос» в нижнем правом углу окна. Вы можете голосовать за все приглянувшиеся вам снимки.

Тем, чьи снимки наберут большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары.

Голосование продлится до 18 июля!

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: