Лето, солцне, жара ⟩ Смотрите, кто победил в фотоконкурсе!

Лето, солцне, море, пляж! В Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Настало время объявить победителей конкурса!

Первое место занял снимок от Василия, он набрал 265 голосов!

Первое место. Василий. Фото: фото читателя

На втором месте с 235 голосами расположилось фото от Дмитрия!

Второе место. Дмитрий. Фото: фото читателя

Третье место с 200 голосами занимает фото от Сергея!

Третье место. Сергей. Фото: фото читателя

Мы благодарим всех за участие и желаем удачи в наших следующих конкурсах! С победителями мы свяжемся лично в ближайшее время!

Тем, чьи снимки набрали большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары.

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями: