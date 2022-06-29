Rus.Postimees совместно с Bauhof объявляют фотоконкурс! Покажите нам, как вы спасаетесь от жары и станьте обладателем одного из трех классных призов!
Лето, солцне, жара ⟩ Смотрите, кто победил в фотоконкурсе!
Лето, солцне, море, пляж! В Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...
Настало время объявить победителей конкурса!
Первое место занял снимок от Василия, он набрал 265 голосов!
На втором месте с 235 голосами расположилось фото от Дмитрия!
Третье место с 200 голосами занимает фото от Сергея!
Мы благодарим всех за участие и желаем удачи в наших следующих конкурсах! С победителями мы свяжемся лично в ближайшее время!
Тем, чьи снимки набрали большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!
С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары.
ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:
- в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
- фото должно соответствовать тематике конкурса;
- снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в форме будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
- фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
- отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;