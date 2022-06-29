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Лето, солцне, жара ⟩ Смотрите, кто победил в фотоконкурсе!

Призы от Bauhof!
rus.postimees.ee
Смотрите, кто победил в фотоконкурсе!
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Rus.Postimees совместно с Bauhof объявляют фотоконкурс! Покажите нам, как вы спасаетесь от жары и станьте обладателем одного из трех классных призов! 

Лето, солцне, море, пляж! В Эстонии сохраняется аномальная жара: побережья переполнены отдыхающими, кондиционеры и вентиляторы стали нашими лучшими друзьями. Кто-то спасается от зноя в водоемах, кто-то в тени яблонь у себя на даче...

Настало время объявить победителей конкурса! 

Первое место занял снимок от Василия, он набрал 265 голосов! 

Первое место. Василий.
Первое место. Василий. Фото: фото читателя

На втором месте с 235 голосами расположилось фото от Дмитрия! 

Второе место. Дмитрий.
Второе место. Дмитрий. Фото: фото читателя

Третье место с 200 голосами занимает фото от Сергея! 

Третье место. Сергей.
Третье место. Сергей. Фото: фото читателя

Мы благодарим всех за участие и желаем удачи в наших следующих конкурсах! С победителями мы свяжемся лично в ближайшее время! 

Тем, чьи снимки набрали большее количество голосов, достанутся пляжные матрасы и другие призы!

Фото: Bauhof

С описанием призов можно познакомиться на сайте Bauhof, где вы также сможете найти и другие интересные летние товары. 

ВАЖНО! Отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь с условиями:

  • в случае, если участник отправит несколько снимков, редакция оставляет за собой право самостоятельно выбрать одно фото;
  • фото должно соответствовать тематике конкурса;
  • снимок не будет принят для участия в конкурсе, если в форме будут отсутствовать имя участника и контактный номер телефона;
  • фото также не будет допущено до участия в конкурсе, если снимок будет некачественным, смазанным или формат файла не позволит его публикацию на портале;
  • отправляя фото на конкурс, вы соглашаетесь на его публикацию на портале Rus.Postimees;
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