Произведенный компанией Nafta Films отечественный фильм «Heiki teisel pool» режиссера Катарийны Ауле удостоился главного приза в категории короткометражных фильмов на международном конкурсе YDA.
Эстонская короткометражка получила главный приз на международном кинофестивале
«Heiki teisel pool» («По ту сторону Хейки») – черная комедия, рассказывающая о 23-летнем Хейки, который на вечеринке в доме своего недавно скончавшегося деда умирает из-за обильных возлияний и оказывается в потустороннем мире, где он вынужден столкнуться с последствиями своей смерти.
Картина завоевала специальный приз жюри в категории короткометражных фильмов продолжительностью 6–30 минут на международном конкурсе молодых режиссеров Young Directors Award (YDA). Вручение наград прошло 23 июня в Каннах, одновременно в городе проходил международный фестиваль рекламы.
Конкурс молодых режиссеров YDA призван открывать и вдохновлять талантливых молодых режиссеров, давая им возможность принимать участие в различных кинематографических и рекламных проектах по всему миру и привлекая новых талантов. В категории короткометражных фильмов состязаются короткометражные и рекламные фильмы, веб-сериалы и эпизоды телепередач и стриминговых сервисов продолжительностью от 6 до 30 минут.
Продюсер Nafta Films Андреас Каск пояснил, что в каждой категории на конкурсе YDA выдается 2 приза – выбору североамериканского и европейского жюри. Помимо этого, в случаях, когда выбор обоих жюри совпадает, присуждается специальный приз жюри – именно его удостоился фильм «Heiki teisel pool». «История о Хейки прекрасно написана и воплощена – фильм сильный как с творческой, так и с технической точки зрения. Награду принесли режиссер Катарийна Ауле с оператором Мартином Венела и всей остальной командой, а предпосылкой к этому стала смешная история, которую рассказал сценарист Свен-Сандер Паас», – рассказал Каск.
По словам режиссера Катарийны Ауле, герой фильма Хейки родом из небольшого города – таких молодых мужчин много по всей стране, и нет в Эстонии человека, которому был бы незнаком такой типаж. На первый взгляд, Хейки мало что трогает – у него нет привычки держать язык за зубами, и он не боится оскорбить кого-то, кто невовремя окажется у него на пути.
«Фильм «Heiki teisel pool» – это история о молодости, взрослении и сопутствующей этому ответственности. Взросление – долгий процесс, и взрослость не определяется цифрами в паспорте. Истинные жизненные ценности человек иногда постигает только на смертном одре. Хейки делает первые шаги в направлении взросления, когда решает помочь своему деду переправиться через реку в загробный мир, чтобы тот смог воссоединиться с любимой женщиной», – рассказала Ауле.
Оператор Мартин Венела дополнил: «Сценарий фильма побудил меня максимально сильно визуально разграничить два мира. История дает нам возможность показать потусторонний мир таким, каким видим его мы – местом, где нет точного времени, погоды и границ.
Сюжет:
Проснувшийся на загадочном берегу Хейки внезапно оказывается окружен сотнями похожих на него людей, все из которых будто терпеливо чего-то ждут. Только после беседы с перевозчиком душ Хароном он, наконец, понимает, что умер.
Рихо и Харри, друзьям Хейки, не удается прийти к такому же выводу в реальном мире – увидев лежащего в соседней комнате Хейки, они думают, что тот просто спит, и начинают разрисовывать его лицо похабными картинками. Тем временем по ту сторону Хейки узнает, что для того, чтобы пересечь реку и попасть в загробный мир, он должен заплатить монетой, которой у него нет, или ждать 100 лет.
Когда Рихо и Харри надоедает разрисовывать лицо друга маркером, они начинают обкладывать его всевозможными памятными вещицами, которые находят в доме его деда. Когда Хейки на голову падает дедов чайник, на это издалека обращает внимание никто иной, как сам дедушка. Оба рады увидеть знакомое лицо, но Хейки неожиданно сталкивается с новой проблемой – в загробный мир нужно переправить и деда.
В фильме снялись Кен Рюйтель, Мартин Вейнманн и Ярмо Реха.