Эстонская короткометражка получила главный приз на международном кинофестивале

По словам режиссера Катарийны Ауле, герой фильма Хейки родом из небольшого города – таких молодых мужчин много по всей стране, и нет в Эстонии человека, которому был бы незнаком такой типаж. На первый взгляд, Хейки мало что трогает – у него нет привычки держать язык за зубами, и он не боится оскорбить кого-то, кто невовремя окажется у него на пути.

«Фильм «Heiki teisel pool» – это история о молодости, взрослении и сопутствующей этому ответственности. Взросление – долгий процесс, и взрослость не определяется цифрами в паспорте. Истинные жизненные ценности человек иногда постигает только на смертном одре. Хейки делает первые шаги в направлении взросления, когда решает помочь своему деду переправиться через реку в загробный мир, чтобы тот смог воссоединиться с любимой женщиной», – рассказала Ауле.

Оператор Мартин Венела дополнил: «Сценарий фильма побудил меня максимально сильно визуально разграничить два мира. История дает нам возможность показать потусторонний мир таким, каким видим его мы – местом, где нет точного времени, погоды и границ.

Сюжет:

Проснувшийся на загадочном берегу Хейки внезапно оказывается окружен сотнями похожих на него людей, все из которых будто терпеливо чего-то ждут. Только после беседы с перевозчиком душ Хароном он, наконец, понимает, что умер.

Рихо и Харри, друзьям Хейки, не удается прийти к такому же выводу в реальном мире – увидев лежащего в соседней комнате Хейки, они думают, что тот просто спит, и начинают разрисовывать его лицо похабными картинками. Тем временем по ту сторону Хейки узнает, что для того, чтобы пересечь реку и попасть в загробный мир, он должен заплатить монетой, которой у него нет, или ждать 100 лет.

Когда Рихо и Харри надоедает разрисовывать лицо друга маркером, они начинают обкладывать его всевозможными памятными вещицами, которые находят в доме его деда. Когда Хейки на голову падает дедов чайник, на это издалека обращает внимание никто иной, как сам дедушка. Оба рады увидеть знакомое лицо, но Хейки неожиданно сталкивается с новой проблемой – в загробный мир нужно переправить и деда.