Таллинн объявляет конкурс лучших предпринимателей

Участвуйте в номинации Лучший совместный бизнес-проект - 2022, если вы реализовали имеющий хороший бизнес-потенциал проект сотрудничества с предприятием схожего с вашим экономического профиля, с научным учреждением и/или организациями третьего сектора.

Участвуйте в номинации Самый яркий старт - 2022, если вы начали предпринимательскую деятельность в Таллинне в течение последних трех лет. Так мы сможем отметить ваше бизнес-чутье, новаторство и быстрое развитие.

Участвуйте в номинации Туристическое свершение года - 2022, если в этом году вам удалось реализовать успешный проект, который повысил узнаваемость Таллинна как туристического объекта.

Участвуйте в номинации Создатель рабочих мест - 2022, если за последний год вы создали в Таллинне или ближайших окрестностях не менее 10 новых рабочих мест, а расширению деятельности сопутствовали инвестиции.

Участвуйте в номинации Экологическая инновация - 2022, если благодаря созданию современного решения вы оказали заметное положительное влияние на среду, поспособствовали более широкому использованию устойчивых решений и информировали население о предприятиях, разработавших экологические новинки.

Участвуйте в номинации Перспективное решение - 2022, если за последние два года вы представили на рынке новый или значительно улучшенный продукт, услугу, технологию или бизнес-модель, которые связаны с экономией ресурсов и положительно повлияли на городскую среду, а также развитие общества.

В каждой категории будет выбрано по три номинанта, среди которых будет выявлен победитель. Победители будут объявлены на торжественном приеме Таллиннского дня предпринимательства, который состоится 28 сентября.