Пострадавшая: я – счастливица, что упала на колени, а голова не пострадала

«19 мая этого года началось как обычно, пока в голову не пришла идея отправиться на работу на электросамокате, - делится воспоминаниями Марие-Элийсе Юрисоо, которая пользовалась самокатами с самого момента их появления, когда три года назад их начали предлагать в аренду. – На работу я ни в тот день, ни в следующий, не попала, поскольку упала примерно в ста метрах от пункта назначения». Во время поездки у самоката сломалось колесо.