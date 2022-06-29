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Пострадавшая: я – счастливица, что упала на колени, а голова не пострадала

Кадри Таммепуу
Пострадавшая: я – счастливица, что упала на колени, а голова не пострадала
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После падения с электросамоката Марие-Элийсе Юрисоо ходит с костылями.
После падения с электросамоката Марие-Элийсе Юрисоо ходит с костылями. Фото: Erakogu

Несчастные случаи с электросамокатами в этом году по сравнению с прошлым увеличились на четверть и стали причиной гибели мальчика. Все больше находится и тех, кого полученные при падении с самоката травмы теперь будут сопровождать на протяжении всей жизни. Несмотря на это, такой вид транспорта пришел к нам, чтобы остаться, пишет Postimees.

«19 мая этого года началось как обычно, пока в голову не пришла идея отправиться на работу на электросамокате, - делится воспоминаниями Марие-Элийсе Юрисоо, которая пользовалась самокатами с самого момента их появления, когда три года назад их начали предлагать в аренду. – На работу я ни в тот день, ни в следующий, не попала, поскольку упала примерно в ста метрах от пункта назначения». Во время поездки у самоката сломалось колесо.

Тянущие самокаты

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