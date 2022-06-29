В Беларуси отчитались о завершении расследования по делу «рельсовых партизан». Фигурантам грозит смертная казнь

«По данным следствия, 29-летний житель Светлогорска в феврале текущего года инициативно вступил в экстремистские формирования BYPOL/«мобилизационный план "Перамога", от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области», — рассказали в СК Беларуси.

Также по делу проходят еще двое мужчин. Их обвиняют в том, что они якобы за вознаграждение подожгли релейный шкаф с оборудованием, которое обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств.

«К месту поджога молодые люди пошли пешком. Выполнив преступный план, они вернулись к сообщнику. После экстремисты скрылись и попытались принять все возможные меры по сокрытию следов преступления», — добавили правоохранители.

Ущерб, утверждают силовики, составил порядка 55 тысяч белорусских рублей (более 16 тысяч долларов). Мужчинам по вменяемым статьям грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

«Наша Нива» уточняет, что фигурантов первого дела зовут Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов. Брат одного из них — Дмитрий Дикун — объяснил действия своего родственника тем, что тот пытался «хотя бы как-то помочь Украине».