Культура немоторизованного транспорта: электросамокат — средство свободы, не запрещайте свободу!

Аварии с электросамокатами и их пользователями происходят на больших скоростях и массово, а травмы зачастую бывают очень серьезными. Это индикаторы опасности, подобно тому, какими были канарейки в шахтах много веков назад. Когда птичка протягивала ноги, это означало, что там слишком много шахтных газов, быстрый метаболизм пернатой просто реагирует быстрее, чем человек. Но это не повод сразу запрещать самокаты. Я объясняю.