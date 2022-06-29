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Культура немоторизованного транспорта: электросамокат — средство свободы, не запрещайте свободу!

Хендрик Алла
Культура немоторизованного транспорта: электросамокат — средство свободы, не запрещайте свободу!
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На улице Супелусе в Пярну состоялся День безопасности дорожного движения, в ходе которого центре внимания было безопасное движение на электросамокатах. Были представители полиции, транспортного департамент, Tuul и Bolt.
На улице Супелусе в Пярну состоялся День безопасности дорожного движения, в ходе которого центре внимания было безопасное движение на электросамокатах. Были представители полиции, транспортного департамент, Tuul и Bolt. Фото: Jüri Looring

Как только возникает проблема, в головах чиновников и обывателей рождается простое решение: запретим источник ее возникновения! – пишет о проблеме Postimees.

Аварии с электросамокатами и их пользователями происходят на больших скоростях и массово, а травмы зачастую бывают очень серьезными. Это индикаторы опасности, подобно тому, какими были канарейки в шахтах много веков назад. Когда птичка протягивала ноги, это означало, что там слишком много шахтных газов, быстрый метаболизм пернатой просто реагирует быстрее, чем человек. Но это не повод сразу запрещать самокаты. Я объясняю.

Во времена первых автомобилей в некоторых местах существовало правило, что человек с флажком должен был идти перед машиной, потому что это была всё-таки опасная технология. И, конечно же, пошли разговоры о том, что нужно вообще запретить использование автомобилей: опасных, вонючих, ревущих, и пугающих лошадей. Но сейчас наши города, особенно «зеленая столица» Таллинн, созданы в основном для удобства водителей.

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