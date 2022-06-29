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Фото и видео ⟩ В самом темном месте шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

rus.postimees.ee
В самом темном месте шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП
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Сегодня незадолго до 13:00 центр тревоги получил сообщение с 69-го километра шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. В городе Пайде, вблизи Пуйату произошло ДТП, пишет Järva Teataja.

Авария случилась в построенном на шоссе Таллинн-Тарту тоннеле, когда в BMW въехал сзади грузовик Volvo. Согласно первоначальной информации, пострадавших нет, но оба транспортных средства пострадали. Как в легковушке, так и в грузовике были только водители.

В связи с аварией в дереве Выыбу ведущая в Таллинн полоса закрыта для движения, возникла маленькая пробка.

О том, что мы живем в век технологий, свидетельствует тот факт, что звонок в центр тревоги поступил непосредственно из транспортного средства, точнее из установленной в одной их машин системы eCall, которая осуществляет автоматический экстренный вызов в случае дорожно-транспортного происшествия. Этот факт подтвердили пресс-секретари Ляэнеской префектуры и спасательного центра.

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