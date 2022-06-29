Фото и видео ⟩ В самом темном месте шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП

Авария случилась в построенном на шоссе Таллинн-Тарту тоннеле, когда в BMW въехал сзади грузовик Volvo. Согласно первоначальной информации, пострадавших нет, но оба транспортных средства пострадали. Как в легковушке, так и в грузовике были только водители.

В связи с аварией в дереве Выыбу ведущая в Таллинн полоса закрыта для движения, возникла маленькая пробка.