На прошедшем в Боснии и Герцеговине этапе кубка Европы в классе U21 дзюдоистка из Эстонии Дарья Михайлова заняла второе место. Это третий раз, когда она в своей спортивной карьере выходит на подиум этапов кубка Европы.
На этапе кубка Европы наша дзюдоистка Дарья Михайлова заняла второе место
Михайлова соревновалась в весовой категории до 52 кг и в первом круге была свободна. Во втором круге Дарья вышла против польки Кинги Климчак и одержала победу в дополнительном времени, обеспечив себе тем самым выход в полуфинал. В полуфинале Михайлова уверенно победила голландку Франку ван дер Салм и прошла в финал. В финале, однако, пришлось признать превосходство француженки Алии де Карвало.
Михайлова отметила, что соревнования были сложными.
«Конечно, остается сожаленить, что золото было так близко, но это мотивирует серьезно работать ради будущих успехов», - сказала спортсменка.
Тренер Дарьи Владимир Степанян остался очень доволен успехами своей подопечной, но добавил, что июнь начался для молодой спортсменки очень напряженно.
«9 июня были на тренировке в Риге, затем сразу поехали на сборы, чтобы Дарья могла тренироваться с лучшими спортсменами, а оттуда поехали сразу на соревнования», - прокомментировал он.