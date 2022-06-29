На этапе кубка Европы наша дзюдоистка Дарья Михайлова заняла второе место

Михайлова соревновалась в весовой категории до 52 кг и в первом круге была свободна. Во втором круге Дарья вышла против польки Кинги Климчак и одержала победу в дополнительном времени, обеспечив себе тем самым выход в полуфинал. В полуфинале Михайлова уверенно победила голландку Франку ван дер Салм и прошла в финал. В финале, однако, пришлось признать превосходство француженки Алии де Карвало.

Михайлова отметила, что соревнования были сложными.

«Конечно, остается сожаленить, что золото было так близко, но это мотивирует серьезно работать ради будущих успехов», - сказала спортсменка.

Тренер Дарьи Владимир Степанян остался очень доволен успехами своей подопечной, но добавил, что июнь начался для молодой спортсменки очень напряженно.