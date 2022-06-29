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На этапе кубка Европы наша дзюдоистка Дарья Михайлова заняла второе место

rus.postimees.ee
На этапе кубка Европы наша дзюдоистка Дарья Михайлова заняла второе место
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Дарья Михайлова (крайняя слева).
Дарья Михайлова (крайняя слева). Фото: judo.ee

На прошедшем в Боснии и Герцеговине этапе кубка Европы в классе U21 дзюдоистка из Эстонии Дарья Михайлова заняла второе место. Это третий раз, когда она в своей спортивной карьере выходит на подиум этапов кубка Европы.

Михайлова соревновалась в весовой категории до 52 кг и в первом круге была свободна. Во втором круге Дарья вышла против польки Кинги Климчак и одержала победу в дополнительном времени, обеспечив себе тем самым выход в полуфинал. В полуфинале Михайлова уверенно победила голландку Франку ван дер Салм и прошла в финал. В финале, однако, пришлось признать превосходство француженки Алии де Карвало.

Михайлова отметила, что соревнования были сложными.

«Конечно, остается сожаленить, что золото было так близко, но это мотивирует серьезно работать ради будущих успехов», - сказала спортсменка.

Тренер Дарьи Владимир Степанян остался очень доволен успехами своей подопечной, но добавил, что июнь начался для молодой спортсменки очень напряженно.

«9 июня были на тренировке в Риге, затем сразу поехали на сборы, чтобы Дарья могла тренироваться с лучшими спортсменами, а оттуда поехали сразу на соревнования», - прокомментировал он.

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