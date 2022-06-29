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Полиция просит помощи в поисках пропавшей Юты

Добавлен снимок с камеры наблюдеия
rus.postimees.ee
Полиция просит помощи в поисках пропавшей Юты
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Юта
Юта Фото: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 76-летней Юты, которая 27 июня ушла из своего дома в неизвестном направлении.

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что пожилая женщина с проблемами памяти, проживающая на улице Метса в городе Кадрина, Ляэне-Вирумаа, ушла из дома в неизвестном направлении. В последний раз ее видели родственники вечером 27 июня.

В этой одежде Юта ушла из дома. Фото сделано утром 28 июня в Кадрина на улице Виру.
В этой одежде Юта ушла из дома. Фото сделано утром 28 июня в Кадрина на улице Виру. Фото: PPA

С собой у нее черная сумка, мобильного телефона при себе нет.

Юта ростом около 170 см, худощавого телосложения, медленно передвигается и горбится вперед.

Обычно женщина перемещается между домом и магазином и идет вдоль железной дороги, но на этом пути ее никто не обнаружил. Полиция также проверила больницы и другие места, где могла находиться дама, но пока безрезультатно. Стражи порядка приступили к поискам возле дома женщины.

Если кто-либо видел женщину, соответствующую описанию, полиция попросит сообщить об этом по номеру 112.

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