Полиция просит помощи в поисках пропавшей Юты

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что пожилая женщина с проблемами памяти, проживающая на улице Метса в городе Кадрина, Ляэне-Вирумаа, ушла из дома в неизвестном направлении. В последний раз ее видели родственники вечером 27 июня.

В этой одежде Юта ушла из дома. Фото сделано утром 28 июня в Кадрина на улице Виру. Фото: PPA

С собой у нее черная сумка, мобильного телефона при себе нет.

Юта ростом около 170 см, худощавого телосложения, медленно передвигается и горбится вперед.

Обычно женщина перемещается между домом и магазином и идет вдоль железной дороги, но на этом пути ее никто не обнаружил. Полиция также проверила больницы и другие места, где могла находиться дама, но пока безрезультатно. Стражи порядка приступили к поискам возле дома женщины.