Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 76-летней Юты, которая 27 июня ушла из своего дома в неизвестном направлении.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей Юты
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что пожилая женщина с проблемами памяти, проживающая на улице Метса в городе Кадрина, Ляэне-Вирумаа, ушла из дома в неизвестном направлении. В последний раз ее видели родственники вечером 27 июня.
С собой у нее черная сумка, мобильного телефона при себе нет.
Юта ростом около 170 см, худощавого телосложения, медленно передвигается и горбится вперед.
Обычно женщина перемещается между домом и магазином и идет вдоль железной дороги, но на этом пути ее никто не обнаружил. Полиция также проверила больницы и другие места, где могла находиться дама, но пока безрезультатно. Стражи порядка приступили к поискам возле дома женщины.
Если кто-либо видел женщину, соответствующую описанию, полиция попросит сообщить об этом по номеру 112.