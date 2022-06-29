В Таллинне плавящийся асфальт посыпают песком

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства следит за состоянием дорог и при необходимости посыпает их песком. Вчера, 28 июня, соответствующие работы проводились на Пальяссааре теэ и Клоостриметса теэ, а также на улицах Саку, Кауба, Рапла, Малева и Лубья. Сегодня работы продолжатся на Пальяссааре теэ, улицах Кауба, Рапла, Саку, Малева, на дороге, соединяющей Лубья и Лаагна теэ, а также на Силикалтсийди.

«Высокая температура воздуха опасна не только для здоровья людей и животных, но и для дорог. Мы прикладываем усилия, чтобы снизить перегрев дорог, однако я все же рекомендую водителям обращать внимание на состояние дорожного покрытия во избежание возникновения аварий», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.