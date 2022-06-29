Безумные цены ⟩ Из-за погоды цены на электроэнергию взлетели до небес

Сегодня среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool по сравнению со вторником выросла на 57,8 процента, до 244,9 евро за мегаватт-час. Снизить среднесуточную стоимость помогают ночные часы с низкими ценами: с 9 до 23 часов средняя цена составляет 339 евро за мегаватт-час.

Графики производства показывают, что в высокой цене на электроэнергию большую роль играет отсутствие ветроэнергии. Если ночью финские ветропарки работали со средней мощностью 2500 мегаватт, к полудню их производственная мощность упала более чем в пять раз, примерно до 400 мегаватт.

Поскольку из Финляндии не поступает дешевая энергия, используется только треть пропускной способности проводного кабеля Estlink, и наша цена остается такой же, как в Финляндии.

Производственная мощность эстонских ветропарков в настоящее время (по состоянию на 13:00) составляет менее 30 мегаватт, что более чем в 10 раз меньше их потенциальной производственной мощности.

Однако Эстония по-прежнему производит больше электроэнергии, чем потребляет. По данным Elering, с 11:00 до 12:00 Эстония поставила 1347 мегаватт-часов и потребила 1125 мегаватт-часов. Нарвские сланцевые электростанции Eesti Energia в настоящее время работают с мощностью почти 1000 мегаватт, остальная часть в основном покрывается производителями солнечной энергии. В то же время в Eesti Energia проходит плановый ремонт 8-го энергоблока электростанции (194 МВт) и из-за ремонта выведен из строя 5-й блок электростанции (173 МВт).