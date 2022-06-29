Пользователей Mobiil-ID ждут важные перемены

Все операторы мобильной связи - Telia, Elisa и Tele2 - начнут с субботы оформлять новые Mobiil-ID, сообщили в компании SK ID Solutions, которая является администратором данной услуги.

По словам члена правления SK ID Solutions Лийзы Лукин, все, кто подал заявку на оформление услуги Mobiil-ID, но еще не активировал ее, должны активировать его на сайте полиции до июля. «Как до второго июля, так и после выданные Mobiil-ID работают одинаково, но важно знать, что в случае, если после подачи ходатайства услуга Mobiil-ID не была активирована, это необходимо сделать на странице PPA до субботы. Для людей, которые уже используют Mobiil-ID, все будет работать по-прежнему до конца срока действия Mobiil-ID. Тем не менее, тем, кто еще не подал ходатайство на оформление Mobiil-ID, определенно рекомендуется это сделать — начиная с субботы, процесс станет еще проще и быстрее», - отметила она.

Ранее выданные Mobiil-ID продолжат работать до окончания срока их действия. Активация новых идентификаторов личности будет происходить только у операторов мобильной связи, а не на сайте или в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. В дальнейшем в бюро обслуживания полиции можно будет только аннулировать Mobiil-ID в случае смены имени.

Кроме того, Mobiil-ID теперь смогут оформлять дети с семи лет с помощью своего родителя или другого законного представителя, а за выдачу Mobiil-ID больше не нужно будет платить госпошлину. Также со 2 июля каждый сможет иметь несколько Mobiil-ID одновременно.

Операторы мобильной связи заверили, что хорошо подготовились к грядущим переменам.