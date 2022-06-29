Цена на зерно напрямую повлияла на подорожание куриных яиц: рост цен для конечного потребителя составил примерно 70 процентов.
Резкий рост цен на яйца: чем вызвано подорожание, и грозит ли нам дефицит?
«События в Украине сильно влияют и на продовольственный сектор Эстонии, ведь цены на кормовое сырье резко выросли», – говорит руководитель крупнейшего в Эстонии предприятия по производству яиц Dava Foods AS Владимир Сапожнин.
70 процентов от себестоимости яйца приходится на корм, так что многократно увеличившиеся цены на кормовое сырье отразились и на стоимости яиц.
Резкий рост цен на зерно давно был темой для обсуждения. Производители, которые раньше самостоятельно выращивали и заготавливали, израсходовали свои запасы. Поскольку зерновые являются биржевым товаром, их необходимо покупать по биржевым ценам.
Если еще полтора года назад стоимость тонны фуражной пшеницы составляла около 140-150 евро, то, по словам Сапожнина, сейчас она достигает 350-360 евро. «Поскольку сейчас Украина и Россия не представлены на рынке зерна, невозможно предсказать, до каких высот могут подскочить цены», – поясняет он.
Цена на зерно напрямую повлияла на подорожание куриных яиц, поэтому компания DAVA Foods, например, подняла цену на яйца Eggomunad в начале года, а затем в апреле. Сегодня по сравнению с началом года отпускные цены увеличились примерно на 40-50%, что означает рост цен для конечного потребителя примерно на 70%.
Пищевая промышленность, а также производство яиц пострадали и от резко возросших цен на энергоносители. До российского вторжения в Украину на рынок яиц повлиял скачкообразный рост цен на энергоносители и корма, а также тот факт, что в начале года в ряде европейских стран произошла вспышка птичьего гриппа, из-за чего объемы производства снизились. «Начавшаяся война с невероятной скоростью усилила негативное влияние всех этих факторов, так что европейская яичная промышленность столкнулась с тяжелыми последствиями», – поясняет Сапожнин.
Исторически Украина была одним из крупнейших поставщиков сырья, необходимого для производства яичной массы в Европе, так что влияние происходящего в ней напрямую затонуло и Эстонию.
Раньше в преддверии Пасхи, когда продажи яиц значительно возрастали, это было особенно заметно. В этот период яйца ввозились не только из Украины, но и из Латвии, Литвы и Польши. Для эстонских производителей яиц экспансия импортной продукции означала несправедливо низкую цену на яйца.
«При этом потребитель может быть уверен в безопасности и качестве продуктов питания лишь, если речь идет о продукции отечественного производства, – утверждает руководитель DAVA Foods. – Когда речь идет о домашнем рынке, потребитель и производитель взаимодействуют, практически, напрямую. Это, безусловно, означает большую ответственность и обязательство производителей поддерживать высокое качество».
По словам Сапожнина, эстонская яичная промышленность придерживается очень высоких стандартов безопасности пищевых продуктов, гигиены, здоровья и условий содержания птицы.
Война в Украине уже спровоцировала в Европе некоторый дефицит яиц.
По словам руководителя DAVA Foods, такая ситуация повысит цены на яйца во всех соседних странах, поскольку спрос растет как на дрожжах. Кроме того, Украина поставляла свою продукцию не только в Европу, но и в страны Ближнего Востока.