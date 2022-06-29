Резкий рост цен на яйца: чем вызвано подорожание, и грозит ли нам дефицит?

«События в Украине сильно влияют и на продовольственный сектор Эстонии, ведь цены на кормовое сырье резко выросли», – говорит руководитель крупнейшего в Эстонии предприятия по производству яиц Dava Foods AS Владимир Сапожнин.

70 процентов от себестоимости яйца приходится на корм, так что многократно увеличившиеся цены на кормовое сырье отразились и на стоимости яиц.

Резкий рост цен на зерно давно был темой для обсуждения. Производители, которые раньше самостоятельно выращивали и заготавливали, израсходовали свои запасы. Поскольку зерновые являются биржевым товаром, их необходимо покупать по биржевым ценам.

Если еще полтора года назад стоимость тонны фуражной пшеницы составляла около 140-150 евро, то, по словам Сапожнина, сейчас она достигает 350-360 евро. «Поскольку сейчас Украина и Россия не представлены на рынке зерна, невозможно предсказать, до каких высот могут подскочить цены», – поясняет он.

Цена на зерно напрямую повлияла на подорожание куриных яиц, поэтому компания DAVA Foods, например, подняла цену на яйца Eggomunad в начале года, а затем в апреле. Сегодня по сравнению с началом года отпускные цены увеличились примерно на 40-50%, что означает рост цен для конечного потребителя примерно на 70%.