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Не мужчина и не женщина. В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам

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Не мужчина и не женщина. В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам
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Надин Доррис.
Надин Доррис. Фото: JOHN SIBLEY

Министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис призвала не допускать трансгендеров к участию в женских соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Inside the Games. 

Доррис провела встречу с представителями спортивных организаций страны, где озвучила свое мнение по данному вопросу.

"Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Справедливость превыше всего", — сказала Доррис.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) изменила правила допуска трансгендеров к женским турнирам. Организация ужесточила параметры уровня тестостерона.

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