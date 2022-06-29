Министр культуры, цифровых технологий СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис призвала не допускать трансгендеров к участию в женских соревнованиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Inside the Games.
Не мужчина и не женщина. В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам
Не мужчина и не женщина. В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам
Доррис провела встречу с представителями спортивных организаций страны, где озвучила свое мнение по данному вопросу.
"Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Справедливость превыше всего", — сказала Доррис.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) изменила правила допуска трансгендеров к женским турнирам. Организация ужесточила параметры уровня тестостерона.
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