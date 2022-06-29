Не мужчина и не женщина. В Британии призвали не допускать трансгендеров к женским турнирам

Доррис провела встречу с представителями спортивных организаций страны, где озвучила свое мнение по данному вопросу.

"Это сложный вопрос, но его слишком долго игнорировали. Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками-подростками. Жду, что спортивные организации будут следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Справедливость превыше всего", — сказала Доррис.