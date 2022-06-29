Президент Литвы: саммит в Мадриде – это, наверное, последняя возможность остановить Россию

«Думаю, России необходимо понять, что Европа и демократический мир не слабы, что мы можем принимать необходимые решения, адекватные нынешней ситуации», — сказал Науседа журналистам перед встречей в среду.

«Я очень надеюсь, что мы воспользуемся этой возможностью. Вероятно, это последний шанс принять решения, которые будут достаточно сильными, чтобы остановить Россию, не допустить дальнейших действий России и положить конец этой авантюре в Украине, если ее можно так назвать», — добавил он.

«Если это будет продолжаться, другой целью могут стать страны Балтии или любое другое государство в Европе, потому что аппетит восстановить империю просто безграничен», — сказал глава государства.

Лидеры НАТО должны одобрить укрупнение батальонов союзников в восточном крыле до подразделений размером с бригаду и другие меры по защите региона от возможной российской агрессии.

Международные батальоны Альянса были развернуты в Литве, как и в других странах Балтии, в Польше в 2017 году в ответ на растущую угрозу Кремля после аннексии Крыма.

По словам Науседы, региону нужны «военные на земле», он больше не может зависеть от обязательств Альянса прислать дополнительные силы уже после начала конфликта.

Он сказал, что есть угроза того, что российские и белорусские силы заблокируют вход союзников в регион через Сувалкский коридор.