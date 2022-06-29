Раз два года параллельно с мебельной выставкой в Милане проводится выставка EuroCucinа и специализированная секция FTK — Technology for the Kitchen. Houzz предлагает посмотреть, на каких технологиях фокусируют свое внимание европейские производители кухонь.
Много фото ⟩ Выставка Eurocucina 2022: кухонные новинки и инновации из Милана
Взаимопроникновение
Кухню давно уже сложно отделить от гостиной. Теперь и кухонная коллекция перестала быть узкоспециализированной. Открытые стеллажи, встроенное освещение и шкафы, скрывающие технику и светильники, — все это помогает кухне органично сочетаться с гостиной, создавая гибридные пространства.
Воздушные стеллажи-разделители на пике популярности в жилых интерьерах. Стоит ли удивляться, что таких модулей для создания пространства без барьеров становится все больше в кухонных коллекциях.
Двери в полный рост
Кухню можно не только интегрировать в открытое пространство, но еще и элегантно спрятать.
Карманные или складные дверцы открываются, когда нужно воспользоваться плитой, техникой или мойкой. А после использования — закрываются.
Кулинарная поверхность Prime от Abkstone скрывает индукционную варочную систему в столешнице
Спрятать приборы — теперь это означает минимизировать их визуальное и звуковое вторжение в пространство. В этом году сразу несколько компаний представили решения по минимизации шума, производимого вытяжками.
Уличные кухни как домашние
Естественный ответ на наше растущее желание проводить время с друзьями на свежем воздухе — уличные кухни. Модули становятся все разнообразнее, все больше напоминают интерьерные коллекции.
Дизайнер Чинция Кумини так описывает творческий процесс, лежащий в основе кухни Cesar (на фото): «Мы представили кухню как огромную столешницу. Хотели создать пространство для такого социального взаимодействия, которое возникает только на открытых кухнях, когда люди готовят вместе».
Мини-кухни
Квартиры становятся все меньше, одновременно выполняя все больше функций. Ключевыми словами новых кухонь являются «сжимать», «уменьшать» и «сокращать». В этом направлении движется несколько предложений мини-кухонь, которые, несмотря на свои небольшие размеры, не экономят на стиле, эргономике и необычной бытовой технике.
Модель на фото оборудована необычной посудомойкой с программой для мытья овощей и фруктов. А индукционную варочную панель предлагается вешать на рейл, чтобы не занимала место на рабочей поверхности.
Кухни в теплых тонах
От охры до горчичного, ржавого или кирпичного — тенденция использования земляных тонов теплой гаммы не ослабевает.
Довольно часто используется сразу два оттенка: настенные шкафы одного оттенка, база другого.
Ребристая отделка
Канавки, желобки и профилировка казались мимолетным трендом, но нет — они до сих пор широко представлены в кухонных коллекциях
«Такие эффекты требуют кропотливого производственного процесса фрезеровки и соединения с алюминиевыми панелями», — говорится в пресс-релизе фирмы-производителя Snaidero.
В центре внимания — материалы
Исследования в области материалов для кухонь преследуют две основные цели: создать еще более долговечные столешницы и использовать материалы с низким уровнем воздействия на окружающую среду - переработанные или подлежащие вторичной переработке компоненты с сертифицированным жизненным циклом.
Мойка Maris Fragranite от Franke получила премию Red Dot Award в 2022 году. Fragranite — это устойчивая к царапинам гранитно-кварцевая смесь. Поверхность обработана ионами серебра.
Экологически чистые бытовые приборы
Компании также пробуют различные подходы, чтобы сделать кухонные приборы более экологичными, начиная от использования экологичных материалов при их производстве и заканчивая разработкой технологий и использованием интеллектуальных систем для снижения энергопотребления.
Корпус холодильника Electrolux MaxiSpace на 50% состоит из переработанного пластика.
Новые отношения с едой
Новые холодильники, представленные на рынке, решают еще один аспект устойчивого развития: сокращение пищевых отходов за счет лучшего сохранения продуктов и содержания в них питательных веществ.