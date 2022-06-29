Много фото ⟩ Выставка Eurocucina 2022: кухонные новинки и инновации из Милана

Взаимопроникновение

Кухню давно уже сложно отделить от гостиной. Теперь и кухонная коллекция перестала быть узкоспециализированной. Открытые стеллажи, встроенное освещение и шкафы, скрывающие технику и светильники, — все это помогает кухне органично сочетаться с гостиной, создавая гибридные пространства.

Воздушные стеллажи-разделители на пике популярности в жилых интерьерах. Стоит ли удивляться, что таких модулей для создания пространства без барьеров становится все больше в кухонных коллекциях.

Двери в полный рост

Кухню можно не только интегрировать в открытое пространство, но еще и элегантно спрятать.

Карманные или складные дверцы открываются, когда нужно воспользоваться плитой, техникой или мойкой. А после использования — закрываются.

Кулинарная поверхность Prime от Abkstone скрывает индукционную варочную систему в столешнице

Спрятать приборы — теперь это означает минимизировать их визуальное и звуковое вторжение в пространство. В этом году сразу несколько компаний представили решения по минимизации шума, производимого вытяжками.

Уличные кухни как домашние

Естественный ответ на наше растущее желание проводить время с друзьями на свежем воздухе — уличные кухни. Модули становятся все разнообразнее, все больше напоминают интерьерные коллекции.