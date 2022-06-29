Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) обратился в волостную управу Ляэнеранна, чтобы установить в Лихула памятник Тийту Мадиссону. Если изначально местом расположения рассматривалось кладбище, где находится могила Мадиссона, теперь памятник предлагают установить в парке Монумента Свободы, пишет Pärnu Postimees.
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В Лихула могут установить памятник Тийту Мадиссону
В Лихула могут установить памятник Тийту Мадиссону
Руководящий фондом Варро Вооглайд сказал, что Мадиссон сыграл большую роль в восстановлении независимости Эстонии: «Он недостаточно признан на общественном уровне». Семья дала согласие на установку памятника.
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