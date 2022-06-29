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В Лихула могут установить памятник Тийту Мадиссону

Кристо Ниглас
В Лихула могут установить памятник Тийту Мадиссону
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Tiit Madissoni mälestusmärk koosneb kahest pronksist tahvlist.
Tiit Madissoni mälestusmärk koosneb kahest pronksist tahvlist. Фото: Erakogu

Фонд защиты семьи и традиций (SAPTK) обратился в волостную управу Ляэнеранна, чтобы установить в Лихула памятник Тийту Мадиссону. Если изначально местом расположения рассматривалось кладбище, где находится могила Мадиссона, теперь памятник предлагают установить в парке Монумента Свободы, пишет Pärnu Postimees.

Руководящий фондом Варро Вооглайд сказал, что Мадиссон сыграл большую роль в восстановлении независимости Эстонии: «Он недостаточно признан на общественном уровне». Семья дала согласие на установку памятника.

Старейшина волости Ляэнеранна Эне Тяхт сказала, что у волости имеется план сотрудничества при установке памятника, но отметила, что вместо кладбища он мог бы появиться в парке Монумента Свободы. По словам Тяхт, это более достойное место. Волость пока не ответила на письмо из фонда, но условием будет согласование со стороны охранников памятников старины.

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