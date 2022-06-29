В Лихула могут установить памятник Тийту Мадиссону

Старейшина волости Ляэнеранна Эне Тяхт сказала, что у волости имеется план сотрудничества при установке памятника, но отметила, что вместо кладбища он мог бы появиться в парке Монумента Свободы. По словам Тяхт, это более достойное место. Волость пока не ответила на письмо из фонда, но условием будет согласование со стороны охранников памятников старины.