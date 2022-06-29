Счета вырастут: Elisa повышает цены для частных клиентов

В то же время до сих пор у телекоммуникационных компаний особых опасений по поводу прибыльности не возникало, передают новости ERR.

Руководитель по коммуникации Elisa Марика Райски говорит, что в основном цены увеличатся на 1–1,49 евро, а подробная информация поступит клиентам в течение июня.

Райски не сказала, сколько клиентов затронет повышение цен и сколько дополнительной прибыли Elisa рассчитывает получить за счет этого.

На прошлой неделе Elisa прислала своим клиентам письма с объявлением о предстоящем повышении цен. «Как и во многих других сферах, с этого года в сфере мобильной связи растут расходы на оказание услуг. Основной причиной роста расходов является быстрый и непредвиденный рост мировых цен. Однако выросшие затраты неизбежно приводят к необходимости корректировки цен Elisa», — говорится в отправленном клиентам Elisa письме.