В Мадриде началась официальная часть саммита НАТО, хотя главы государств уже вчера успели провести увенчавшиеся успехом переговоры на полях форума альянса.
Байден в Мадриде: Путин хотел финляндизации Европы, но получил натоизацию Финляндии
Главной новостью накануне саммита стало полученное согласие Турции поддержать заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Сегодня лидеры альянса собираются, чтобы окончательно договориться о расширении альянса. Сам Североатлантический альянс проходит серьезное переосмысление и обновление для эффективного реагирования на новые угрозы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг первым перед началом саммита обратился с короткой речью к тележурналистам. Главная тема – новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия рассматривается как одна из главных угроз миру и безопасности. В ответ на это НАТО, по словам Столтенберга, договорится о коренном сдвиге в сдерживании и обороне, развернет больше боевых формирований, включая силы быстрого реагирования и дополнительную заблаговременно развернутую технику.
«Это крупнейший пересмотр нашей коллективной безопасности с окончания холодной войны», – подытоживает Столтенберг. Причина этого пересмотра – серьезнейший кризис в области безопасности со времен Второй мировой войны.
Финляндия и Швеция усилят военный блок
Столтенберг говорит, что Североатлантический союз реагирует решительно и единым образом на все угрозы и вызовы, защищая тем самым каждого члена альянса и почти миллиард граждан. Генеральный секретарь также обещает, что союзники официально примут положительное решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до окончания саммита в Мадриде.
«Путин хотел меньше НАТО у западных границ России, но вместо этого теперь он получит больше НАТО», – заявил он еще месяц назад, когда Швеция и Финляндия подали заявки на вступление. Сегодня Столтенберг повторил, что Путину не удалось закрыть двери НАТО, и что Россия добилась противоположного результата.
«Это беспрецедентно быстро», – сказал генеральный секретарь НАТО. «Я думаю, что мы едва ли можем найти еще подобный процесс вступления, когда с подачи заявки в середине мая до приглашения, которое будет сегодня, прошло всего несколько недель». Однако, после этого парламенты всех 30 стран-членов должны ратифицировать прием новых членов НАТО. Столтенберг признает, что на это всегда требуется время, но союзники намереваются провести это в кратчайшие сроки. «Хотя, конечно, я не могу давать обещания от лица 30 парламентов, это решение они должны принять сами», – уточняет генеральный секретарь.
«НАТО будет защищать каждый дюйм»
Его поддерживает президент США Джо Байден во время короткого выступления перед началом основных рабочих встреч. «Путин хотел финляндизации Европы, но получил натоизацию Финляндии», – говорит американский президент, находясь в явно хорошем настроении. Джо Байден заявляет, что НАТО сегодня нужнее, чем прежде, и важнее, чем когда-либо ранее. Он также подчеркивает, что НАТО будет защищать «каждый дюйм» своей территории. Очевидно, это заявление призвано опровергнуть любые опасения о том, что НАТО может пожертвовать какими-то из своих членов или не отреагировать на возможное нападение должным образом.
Больше сил на восточном фланге
Президент США также анонсирует ряд важных шагов, которые примут Соединенные Штаты, чтобы на деле быть готовыми реагировать на любой кризис на любом направлении, в любой сфере. Для этого США увеличит свое присутствие с 4 до 6 эсминцев в портах Испании. Также будет размещен постоянный штаб пятого корпуса армии США в Польше; дополнительные 3000 военнослужащих в Румынии на ротационный основе; два дополнительных отряда истребителей пятого поколения Ф-35 в Великобритании. Наконец Джо Байден также пообещал, что ротационные части американской армии в странах Балтии будут усилены.
36-й саммит НАТО проходит в Мадриде с 29 по 30 июня. Основная повестка саммита: новая стратегическая концепция, защита и сдерживание, поддержка Украины и международное сотрудничество. В саммите участвуют 30 государств-членов НАТО, а также Финляндия, Швеция, Украина, Япония, Южная Корея и Австралия.