Байден в Мадриде: Путин хотел финляндизации Европы, но получил натоизацию Финляндии

«Это беспрецедентно быстро», – сказал генеральный секретарь НАТО. «Я думаю, что мы едва ли можем найти еще подобный процесс вступления, когда с подачи заявки в середине мая до приглашения, которое будет сегодня, прошло всего несколько недель». Однако, после этого парламенты всех 30 стран-членов должны ратифицировать прием новых членов НАТО. Столтенберг признает, что на это всегда требуется время, но союзники намереваются провести это в кратчайшие сроки. «Хотя, конечно, я не могу давать обещания от лица 30 парламентов, это решение они должны принять сами», – уточняет генеральный секретарь.

«НАТО будет защищать каждый дюйм»

Его поддерживает президент США Джо Байден во время короткого выступления перед началом основных рабочих встреч. «Путин хотел финляндизации Европы, но получил натоизацию Финляндии», – говорит американский президент, находясь в явно хорошем настроении. Джо Байден заявляет, что НАТО сегодня нужнее, чем прежде, и важнее, чем когда-либо ранее. Он также подчеркивает, что НАТО будет защищать «каждый дюйм» своей территории. Очевидно, это заявление призвано опровергнуть любые опасения о том, что НАТО может пожертвовать какими-то из своих членов или не отреагировать на возможное нападение должным образом.

Больше сил на восточном фланге

Президент США также анонсирует ряд важных шагов, которые примут Соединенные Штаты, чтобы на деле быть готовыми реагировать на любой кризис на любом направлении, в любой сфере. Для этого США увеличит свое присутствие с 4 до 6 эсминцев в портах Испании. Также будет размещен постоянный штаб пятого корпуса армии США в Польше; дополнительные 3000 военнослужащих в Румынии на ротационный основе; два дополнительных отряда истребителей пятого поколения Ф-35 в Великобритании. Наконец Джо Байден также пообещал, что ротационные части американской армии в странах Балтии будут усилены.