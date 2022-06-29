С 30 сентября по 2 октября в Таллинне состоится один из самых зрелищных спортивных праздников - Tallinn International Horse Show.
Билеты на Tallinn International Horse Show уже в продаже
Билеты на Tallinn International Horse Show уже в продаже
Мероприятие проводится уже в 19-й раз и традиционно собирает огромное количество поклонников конного спорта и просто любителей лошадей. В Таллинн съедутся спортсмены-конники высшего уровня, будут выступать и наши лучшие спортсмены, поскольку в рамках мероприятия пройдут и два этапа кубка мира – по конкуру и выездке.
Билеты можно приобрести в Piletikeskus.
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