Отказ экстрадировать членов организаций, признанных в Турции террористическими, стал причиной сопротивления Анкары заявкам Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь Турция повторит свой запрос.
Турция вновь потребует экстрадиции 33 человек из Швеции и Финляндии
Турция повторит запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции людей, которых Анкара считает террористами, после того, как страны достигли соглашения по заявкам на членство в НАТО. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в среду, 29 июня. «В соответствии с новым соглашением мы будем просить Финляндию об экстрадиции шести членов Курдской рабочей партии (КРП) и шести членов Fetö, а Швецию – об экстрадиции десяти членов Fetö и одиннадцати членов КРП», – указал Боздаг.
Fetö – движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году. Движение наряду с КРП признано в стране террористическим. Курдская рабочая партия также считается террористической организацией в Германии, США и странах ЕС.
В мае, на фоне переговоров Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, страны не дали разрешение на экстрадицию 33 участников этих движений по запросу Турции. В общей сложности страны отклонили 19 запросов, пять оставили без ответа, еще девять запросов на тот момент находились на стадии рассмотрения, писало агентство Reuters.
Анкара обвинила страны в политической и финансовой поддержке организаций и назвала прекращение такой поддержки одним из условий одобрения заявки в НАТО.
Условия Турции для приема Швеции и Финляндии в НАТО
Накануне Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.
В канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция получила от обеих стран «то, что хотела»: Хельсинки и Стокгольм, по сообщениям турецкой стороны, обещали «полное сотрудничество» в борьбе с КРП и признание Fetö террористической группировкой, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее военное вмешательство в Сирии.
В соглашении говорится, что три стороны сформируют совместный механизм для укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Финляндия и Швеция «предпримут все необходимые шаги для дальнейшего ужесточения внутреннего законодательства» по этому вопросу, уточняет Reuters. Страны пообещали «рассматривать ожидающие рассмотрения запросы Турции о депортации или экстрадиции оперативно и тщательно», пишет агентство.
«Финляндия всегда серьезно относилась к этим проблемам. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена документам и политике НАТО по борьбе с терроризмом», - говорится в заявлении президента страны Саули Ниинистё. Он подчеркнул, что по мере расширения сотрудничества в области борьбы с терроризмом, Хельсинки «продолжит действовать в соответствии со своим национальным законодательством».