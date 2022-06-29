Турция вновь потребует экстрадиции 33 человек из Швеции и Финляндии

Турция повторит запрос к Швеции и Финляндии об экстрадиции людей, которых Анкара считает террористами, после того, как страны достигли соглашения по заявкам на членство в НАТО. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг в среду, 29 июня. «В соответствии с новым соглашением мы будем просить Финляндию об экстрадиции шести членов Курдской рабочей партии (КРП) и шести членов Fetö, а Швецию – об экстрадиции десяти членов Fetö и одиннадцати членов КРП», – указал Боздаг.

Fetö – движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году. Движение наряду с КРП признано в стране террористическим. Курдская рабочая партия также считается террористической организацией в Германии, США и странах ЕС.

В мае, на фоне переговоров Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, страны не дали разрешение на экстрадицию 33 участников этих движений по запросу Турции. В общей сложности страны отклонили 19 запросов, пять оставили без ответа, еще девять запросов на тот момент находились на стадии рассмотрения, писало агентство Reuters.

Анкара обвинила страны в политической и финансовой поддержке организаций и назвала прекращение такой поддержки одним из условий одобрения заявки в НАТО.

Условия Турции для приема Швеции и Финляндии в НАТО