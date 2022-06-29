Удорожание рубля продолжается: таким дорогим он был в мае 2015 года

В последний раз курс доллара был так низок в мае 2015 года, сообщает Reuters. Укрепление рубля по-прежнему поддерживается контролем за движением капитала, снижением российского спроса на иностранную валюту и ограничениями на изъятие депозитов в иностранной валюте из банков.

Рубль стал самой эффективной валютой мира в этом году, чему способствовали доходы от экспорта товаров, резкое сокращение импорта и процедура обмена большей части своей иностранной валюты российскими компаниями, ориентированными на Россию, на рубли в конце месяца.

Рубль сегодня укрепился по отношению к евро на 3 процента, до 52,91 рубля.

Если доходы восточного соседа от экспорта энергоносителей увеличились во время войны, то сильный рубль снизит доходы компаний, продающих другие товары за границу за евро и доллары. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил в этом месяце, что для промышленности было бы удобнее, если бы рубль упал до 70-80 по отношению к доллару.