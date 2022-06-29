Перед войной доллар стоил 75-80 рублей и в первые дни вторжения России поднялся до более чем 130 рублей, но сегодня утром он подешевел до 50,01 рубля.
Удорожание рубля продолжается: таким дорогим он был в мае 2015 года
В последний раз курс доллара был так низок в мае 2015 года, сообщает Reuters. Укрепление рубля по-прежнему поддерживается контролем за движением капитала, снижением российского спроса на иностранную валюту и ограничениями на изъятие депозитов в иностранной валюте из банков.
Рубль стал самой эффективной валютой мира в этом году, чему способствовали доходы от экспорта товаров, резкое сокращение импорта и процедура обмена большей части своей иностранной валюты российскими компаниями, ориентированными на Россию, на рубли в конце месяца.
Рубль сегодня укрепился по отношению к евро на 3 процента, до 52,91 рубля.
Если доходы восточного соседа от экспорта энергоносителей увеличились во время войны, то сильный рубль снизит доходы компаний, продающих другие товары за границу за евро и доллары. Вице-премьер Андрей Белоусов заявил в этом месяце, что для промышленности было бы удобнее, если бы рубль упал до 70-80 по отношению к доллару.
«Многие российские компании, в основном те, которые не являются экспортерами нефти и газа, уже испытывают финансовые трудности», — добавил экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.