Копытин: принятые на саммите НАТО в Мадриде решения позволяют жителям Эстонии спать спокойно

Конечно, сейчас самые масштабные поставки вооружений Украине идут из США. Но мы видим в последнее время, что и, например, Франция и Германия тоже стали очень активно поставлять мощное оружие Украине. А ведь это те государства, которые еще совсем недавно на перспективы поставок Киеву летального вооружения смотрели с большой осторожностью. Можно сказать, что Украине поставляют оружие практически все государства НАТО.

Российский президент Владимир Путин, кажется, недавно сказал, что для него вступление в НАТО Швеции и Финляндии не является проблемой, поскольку у этих стран нет территориальных споров с Россией. В то же самое время в ходе недавней беседы генсека НАТО Столтенберга и президента США Байдена стороны сошлись во мнении, что если Путин хотел создать ситуацию, в которой в Европе и в мире стало бы меньше НАТО, то развязыванием агрессии против Украины он добился того, что НАТО в Европе и в мире стало больше. Теперь увеличится и количество стран НАТО среди государств-соседей России.