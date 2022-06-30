Копытин: принятые на саммите НАТО в Мадриде решения позволяют жителям Эстонии спать спокойно

- Если раньше были очень заметны расхождения в отношении к России между восточноевропейскими и западноевропейскими странами НАТО, то теперь, после саммита альянса в Мадриде, можно констатировать, что воцарилось единодушие. Таких противоречий уже не наблюдается.
Американский историк Тимоти Снайдер когда-то сказал, что Восточная Европа — это такие «кровавые земли», где постоянно проходили войны, где был эпицентр Холокоста, гибель целого народа, геноцид, огромные разрушения инфраструктуры, архитектуры. К этим землям относятся Польша, Балтийские страны, то есть те страны, через которые прошли обе мировые войны.
Как с точки зрения геополитики, так и с точки зрения военной географии Восточная Европа находится на стыке двух цивилизаций. Русской и западной. Эстония тоже находится на этом стыке. Поэтому та конфронтация, что угрожает нашей безопасности, является в какой-то степени естественной.
Война в Украине, развязанная Путиным, побудила и страны Западной Европы, включая Францию с Германией, прийти к убеждению, что в Европе и в XXI веке возможна настоящая война. Поскольку эта война способна нанести огромный ущерб и экономике, Европа готова платить огромную цену ради того, чтобы избежать еще более худшего варианта развития событий. Европа готова платить гораздо больше за газ, за топливо, если это нужно для того, чтобы экономическая блокада России была бы более успешной. Поскольку только так можно избежать третьей мировой войны.
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