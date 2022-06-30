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Копытин: принятые на саммите НАТО в Мадриде решения позволяют жителям Эстонии спать спокойно

Павел Соболев
Копытин: принятые на саммите НАТО в Мадриде решения позволяют жителям Эстонии спать спокойно
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  • Судьба ООН начинает напоминать судьбу Лиги Наций
  • Калининградская область — огромное яблоко раздора между Россией и Западом
  • НАТО и США подтвердили, что не отдадут ни одного квадратного сантиметра территории НАТО агрессору

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, военный историк Игорь Копытин среди прочего ответил на вопросы, касающиеся принятых на саммите НАТО мер по укреплению восточного фланга альянса, а также призыва Владимира Зеленского исключить Россию из СБ ООН.

- Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к Совбезу ООН, который в это же самое время проводил заседание в связи с российским ударом по торговому центру в Кременчуге. Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза ООН и лишить ее полномочий в Генассамблее ООН. Согласно уставу ООН, лишить Россию места в СБ невозможно, однако ее присутствие в нем не только дискредитирует ООН, но и едва ли не делает эту организацию бессмысленной. Можно ли представить, что на смену имеющимся в мире инструментам-регуляторам глобальной безопасности скоро придут какие-то новые?

- Мне бы хотелось сравнить ООН с ее предшественницей, Лигой Наций. Как мы знаем, одной из главных задач как ООН, так и Лиги Наций изначально значилось предотвращение большой войны в Европе. Лига Наций оказалась не в состоянии предотвратить Вторую мировую войну, поэтому сейчас ситуация выглядит в какой-то степени так, что ООН словно повторяет судьбу Лиги Наций.

Я не хочу сказать, что ООН не может предотвратить третью мировую войну, потому что надеюсь, что ее все-таки не будет. Однако не провести соответствующие параллели невозможно. В Лиге Наций чем-то вроде Совбеза были страны-основатели этой организации, Великобритания, Франция, Италия и Япония. Это были страны-победительницы в Первой мировой войне. США не входили в Лигу Наций, но оказали определенное влияние на ее создание и в дальнейшем вели очень тесное сотрудничество с ней.

В итоге из четырех стран-основателей Лиги Наций две ее покинули. Это произошло с Италией, с уже фашистской Италией, оказавшейся под властью дуче, Бенито Муссолини, и с милитаристской Японией. С случае с Италией это было связано с итало-абиссинской войной, в ходе которой Италия совершила агрессию против Эфиопии, называвшейся тогда Абиссинией. Италия была исключена из Лиги Наций в 1937 году. Японии пришлось покинуть Лигу Наций из-за агрессии японской армии против Китая.

Сейчас можно наблюдать похожую ситуацию, когда один из постоянных членов Совбеза ООН, имеющий право вето, выступает в роли агрессора. Это Российская Федерация, являющаяся правоопреемницей Советского Союза, выступившего после Второй мировой войны одним из государств-учредителей ООН, вместе с другими странами антигитлеровской коалиции.

Российская Федерация, постоянный член Совбеза ООН, начала сейчас захватническую войну. Для ООН это означает то, что данная организация, по сути, утрачивает ту функцию, ради которой она создавалась. ООН оказалась не в состоянии предотвратить войну.

Трудно сказать, окажется ли НАТО той организацией, что сможет воспрепятствовать расширению агрессии Российской Федерации. Например, на другие страны Восточной Европы. Сможет ли НАТО предотвратить третью мировую войну. Однако если сравнивать нынешюю ситуацию с ситуацией 1930-х годов, то следует обратить внимание, что в то далекое время довольно мягкая позиция многих западных демократий, особенно — Франции и Великобритании, позволила нацистской Германии расширять планы своей агрессии и захватывать в Европе все новые и новые территории. Можно вспомнить Мюнхенскую конференцию 1938 года, по итогам которой с молчаливого согласия Франции и Великобритании была разделена и захвачена Чехословакия.

Сейчас же Запад ведет себя так, словно он все-таки извлек уроки из ошибок дипломатии того предвоенного периода. Запад не занимает сейчас пассивную позицию, а оказывает Украине как государству, подвергшемуся агрессии со стороны другого государства, всемерную поддержку. Поставками вооружений, помощью разведданными, военными технологиями. Также Запад оказывает Украине дипломатическую помощь. Разумеется, Запад такими действиями старается ни в коем случае не допустить новой мировой войны.

- Турция, которая была единственным членом НАТО, не одобрявшим вступление в альянс Финляндии и Швеции, в итоге сообщила, что готова поддержать вступление в НАТО этих стран. Вчера на саммите НАТО Финляндия и Швеция получили официальное приглашение в альянс. В Эстонии часто говорится, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции существенно снизит риски для безопасности Балтийских государств. Насколько расширение НАТО на север Европы будет полезным для Украины? Насколько важно для Украины то, что Турция больше не выглядит проблемным звеном в НАТО, нарушающим его сплоченность?

- Я бы все-таки начал с того, насколько полезным вступление Швеции и Финляндии в НАТО окажется для нас. На мой взгляд, процесс присоединения этих стран в НАТО оказывает значительное позитивное влияние на ситуацию с безопасностью Эстонии. Как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО, наш северный сосед станет нашим военным союзником. Практически вся акватория Балтийского моря, включая Финский залив, будет находиться под контролем НАТО.

Можно вспомнить, что в период между двумя мировыми войнами Эстония и Финляндия имели общие планы обороны Финского залива. С целью перекрыть Финский залив для кораблей Балтийского флота, в то время базировавшегося в Кронштадте. Сейчас же нам приходится иметь дело с Калининградской областью, которая, конечно же, является опасностью, угрозой для всего Балтийского региона. Калининградскую область можно сравнить и с бывшим анклавом Кенигсберг, который похожим образом был отделен уже от остальной Германии в период перед Второй мировой войной Польским коридором.

Одним из поводов для начала Второй мировой войны было желание Адольфа Гитлера навязать Польше свою волю по воссоединению Кенигсберга с Германией, для чего было необходимо ликвидировать Польский коридор. Сейчас мы видим, что Россия пытается оказать давление на Литву, и в какой-то степени — и на Польшу, чтобы сохранить тразитные поставки в Калининградскую область.

Из последних новостей стало известно, что Евросоюз готов обсуждать тему возможного смягчения антироссийских санкций именно в отношении Калининградской области. Эта территория — очень значительное яблоко раздора, очень серьезный момент противоречий между Европой и Российской Федерацией в нашем регионе. Который может, к сожалению, послужить поводом для развязывания войны.

Если же говорить о полезности вступления Финляндии и Швеции в НАТО для интересов безопасности Украины, тот тут все просто. НАТО станет еще сильнее, и это, разумеется, очень выгодно для Украины. Чем сильнее НАТО, тем более эффективную помощь альянс сможет оказывать Украине.

Конечно, сейчас самые масштабные поставки вооружений Украине идут из США. Но мы видим в последнее время, что и, например, Франция и Германия тоже стали очень активно поставлять мощное оружие Украине. А ведь это те государства, которые еще совсем недавно на перспективы поставок Киеву летального вооружения смотрели с большой осторожностью. Можно сказать, что Украине поставляют оружие практически все государства НАТО.

Российский президент Владимир Путин, кажется, недавно сказал, что для него вступление в НАТО Швеции и Финляндии не является проблемой, поскольку у этих стран нет территориальных споров с Россией. В то же самое время в ходе недавней беседы генсека НАТО Столтенберга и президента США Байдена стороны сошлись во мнении, что если Путин хотел создать ситуацию, в которой в Европе и в мире стало бы меньше НАТО, то развязыванием агрессии против Украины он добился того, что НАТО в Европе и в мире стало больше. Теперь увеличится и количество стран НАТО среди государств-соседей России.

При этом на мадридском саммите НАТО была утверждена новая стратегическая концепция альянса. Там указывается, что Россия является одной из главных угроз для НАТО, но там же говорится и то, что НАТО не является угрозой для России. НАТО лишь готово реагировать на угрозы, исходящие со стороны России. НАТО в очередной раз подчеркивает, что является оборонительной организацией.

- Британский премьер Борис Джонсон сообщил на саммите НАТО об отправке дополнительных сил в Эстонию для укрепления восточного фланга альянса. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет подтвердил, что Великобритания выделит дополнительную бригаду для защиты Эстонии. Можно ли сказать, что в руководстве НАТО услышали беспокойство Эстонии по поводу недостаточной готовности альянса к отражению возможной агрессии против Балтийских государств?

- На мой взгляд, эстонская делегация на саммите НАТО в Мадриде преследовала две основные цели. Первая цель — это признание Российской Федерации со стороны всех членов НАТО источником основной угрозы для альянса. Вторая — это усиление контингента союзников, постоянно находящегося на территории стран восточного фланга НАТО.

На данный момент видно, что стратегия НАТО в отношении военного присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше изменилась коренным образом. Если раньше руководством НАТО говорилось о стратегическом сдерживании в этом регионе, то теперь говорится об обороне. Как опять же сказали на саммите в Мадриде генсек НАТО Столтенберг и американский президент Байден, НАТО и США не отдадут ни одного квадратного сантиметра территории НАТО агрессору.

Раньше по стратегии сдерживания предполагалось оказание помощи в течение 180 дней, о чем недавно говорила Кая Каллас. Это означало, что в случае вторжения российской армии в Балтийские страны нам пришлось бы, возможно, оказаться под длительной оккупацией. Сейчас же принято решение, что вместо 40 000 военнослужащих в силах быстрого реагирования НАТО будет 300 000 военных. Тем самым дается сигнал, который должен предотвратить нападение России на одного из членов альянса.

Кроме того, на территории Эстонии будет также создана национальная дивизия при поддержке штабного элемента армии Великобритании. Это опять же усиливает нашу оборону. Будет усилена наша ПВО, войска расширенного передового присутствия будут увеличены до бригады. Это большой вклад как в сдерживание агрессии, так и в возможную оборону.

Джо Байден заявил, что будет увеличено присутствие американских войск в Европе. Если по окончании холодной войны мы видели, как сокращались военные бюджеты целого ряда стран Европы и сокращалось военное присутствие США на европейском континенте, то сейчас Владимир Путин достиг обратного эффекта. Он достиг увеличения американского военного присутствия в Европе и добился расширения НАТО.

Я уверен, что решения, принятые на саммите НАТО в Мадриде, укрепят нашу безопасность. Народ Эстонии может спать спокойно.

- Канцлер Германии Олаф Шольц выразил в Мадриде удовлетворение в связи с тем, что практически все страны-члены НАТО оказывают активную военно-техническую поддержку Украине. По словам Шольца, НАТО будет продолжать оказывать эту поддержку до тех пор, пока это будет необходимо, с тем, чтобы Украина могла защитить себя. Если такие слова произносит канцлер Германии, если Эммануэль Макрон говорит на саммите G7, что война не может закончиться победой России, можно ли надеяться, что среди западных лидеров больше не популярно обсуждать, как можно помочь сохранить лицо Путину или помочь России избежать унижения?

- Если раньше были очень заметны расхождения в отношении к России между восточноевропейскими и западноевропейскими странами НАТО, то теперь, после саммита альянса в Мадриде, можно констатировать, что воцарилось единодушие. Таких противоречий уже не наблюдается.

Американский историк Тимоти Снайдер когда-то сказал, что Восточная Европа — это такие «кровавые земли», где постоянно проходили войны, где был эпицентр Холокоста, гибель целого народа, геноцид, огромные разрушения инфраструктуры, архитектуры. К этим землям относятся Польша, Балтийские страны, то есть те страны, через которые прошли обе мировые войны.

Как с точки зрения геополитики, так и с точки зрения военной географии Восточная Европа находится на стыке двух цивилизаций. Русской и западной. Эстония тоже находится на этом стыке. Поэтому та конфронтация, что угрожает нашей безопасности, является в какой-то степени естественной.

Война в Украине, развязанная Путиным, побудила и страны Западной Европы, включая Францию с Германией, прийти к убеждению, что в Европе и в XXI веке возможна настоящая война. Поскольку эта война способна нанести огромный ущерб и экономике, Европа готова платить огромную цену ради того, чтобы избежать еще более худшего варианта развития событий. Европа готова платить гораздо больше за газ, за топливо, если это нужно для того, чтобы экономическая блокада России была бы более успешной. Поскольку только так можно избежать третьей мировой войны.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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