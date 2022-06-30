Студия Postimees: насколько повысится защищенность Эстонии после мадридского саммита НАТО?

- Турция, которая была единственным членом НАТО, не одобрявшим вступление в альянс Финляндии и Швеции, в итоге сообщила, что готова поддержать вступление в НАТО этих стран. Вчера на саммите НАТО Финляндия и Швеция получили официальное приглашение в альянс. В Эстонии часто говорится, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции существенно снизит риски для безопасности Балтийских государств. Насколько расширение НАТО на север Европы будет полезным для Украины? Насколько важно для Украины то, что Турция больше не выглядит проблемным звеном в НАТО, нарушающим его сплоченность?

- Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к Совбезу ООН, который в это же самое время проводил заседание в связи с российским ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге. Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза ООН и лишить государство-террорист полномочий в Генассамблее ООН. Согласно уставу ООН, лишить Россию места в СБ невозможно, однако ее присутствие в нем не только дискредитирует ООН, но и едва ли не делает эту организацию бессмысленной. Можно ли представить, что на смену имеющимся в мире инструментам-регуляторам глобальной безопасности скоро придут какие-то новые?

- Оккупационные власти в Херсонской области Украины сообщили на этой неделе о начале подготовки к проведению референдума о присоединении области к России. Действительно ли Россия собирается вот-вот устроить такой постановочный референдум в Херсонской области? Или это сейчас выглядит для агрессора слишком большим риском, учитывая, что регулярно сообщается о довольно успешном контрнаступлении украинских военных на херсонском направлении?