Праздник Дня победы в Кохтла-Ярве отметили особенно широко, ведь в этом году сюда съехались гости со всего Ида-Вирумаа. После двухлетнего запрета на культурно-массовые мероприятия было принято неординарное решение: провести единый праздник для всех городов и волостей уезда.
Память о Буче, молитва за мир: как в Кохтла-Ярве отпраздновали День победы
Площадь перед зданием городской управы с самого раннего утра превратилась в настоящую сцену, с которой посетителей радовали своим творческим мастерством коллективы художественной самодеятельности. Среди участников праздничного концерта были городской оркестр, народный танцевальный ансамбль Virulane, танцевальная группа Jõhvikamoos и женский ансамбль народного танца GEVI из Йыхви.
До начала официальной церемонии жители и гости города приняли участие в выставке военной техники и оружия, состоящего на вооружении Сил обороны Эстонии. Большой интерес к выставке проявили семьи с детьми. Внимание детворы привлекли боевые автомашины, в которые они могли забраться, почувствовав себя солдатами, а мужчины увлеченно разбирали автоматы и делились впечатлениями с инструкторами, показывающими бронежилеты, пистолеты, миномет и пулемет.
Официальная часть 103-й годовщины победы над немецким ландесвером в ходе сражения под Вынну (Цесис в современной Латвии – прим.) открылась ярким парадом под звуки духового оркестра. С ноября 1918 по февраль 1920 года армия молодой Эстонской Республики при поддержке Великобритании и иностранных добровольцев вела Освободительную войну против Советской России. Столкнуться пришлось и с военизированными формированиями балтийских немцев, мечтавших о включении этих земель в состав Германской империи.
Победа под Вынну позволила обезопасить южное направление и объединить силы с латышами. В начале 1920 года, стало окончательно ясно, что Красная армия потерпела поражение в битве за Эстонию, что привело к заключению Тартуского мира.
На торжественное построение гордо промаршировали представители Сил обороны Эстонии, Кайтселийта, молодежных и женских патриотических организаций, служб спасения, полиции и пограничной охраны, Красного креста, а также сотрудники и учащиеся образовательных учреждений Ида-Вирумаа.
Торжественная церемония открылась исполнением гимна Эстонии, после которого собравшихся приветствовал генерал-майор Меэлис Кийли.
Он отметил, что День победы – это праздник смешанных чувств, напомнив, что в освобожденной от большевистских оккупантов Эстонии в 1919 году остались разруха и погибшие всех национальностей. Говоря о зверствах во время Освободительной войны, он призвал к единству и готовности к защите республики на фоне войны в Украине, где трагедия кровавого города Буча демонстрирует важность нынешней системы общеевропейской безопасности перед лицом страны-агрессора.
О восточном соседе Кийли он сказал: «У нас есть своя культура, возникшая и развивавшаяся на протяжении тысячелетий, и мы защищаем ее».
После генерал-майора праздничный митинг продолжила организатор мероприятия, председатель Ассоциации самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст. Она отметила, что каждый народ имеет неотъемлемое право быть свободным и счастливым и призвала помнить, что даже сегодня любая нация может утратить свою независимость, чему мы были много раз свидетелями.
«Мало народов, чья независимость была признанной. Мы все отмечаем праздник победы, давайте воздадим славу павшим. Они принесли свободу и независимость нашему государству», – закончила свою речь Эве Эаст.
В рамках церемонии были вручены награды и отмечен вклад жителей Ида-Вирумаа в обороноспособность республики, просветительскую деятельность среди молодежи и информационную активность. После торжественного открытия жители и гости праздника прошли общенациональным шествием к мемориалу памяти погибших в Освободительной войне.
Под марш военного духового оркестра и развевающихся знамен, Эве Эаст передала всем руководителям самоуправлений Ида-Вирумаа Пламя Победы.
Передача огня напоминала церемонию Олимпийских игр. Каждый руководитель города или волости соединялся золотым факелом с факелом Пламени Победы в руках Эве Эаст. После факелы были доставлены представителями самоуправлений в свои города и волости, где в торжественной обстановке были зажжены Огни славы жертв Освободительной войны на местных мемориалах.
Все организации-участники парада, а также представители самоуправлений уезда возложили венки славы к монументу памяти павших в Освободительной войне, а капеллан Армии обороны Эстонии в общей молитве помянул павших воинов и мирных жителей в Освободительной войне, а также призвал к миру и согласию всех, кто сегодня несет на себе ответственность принятия политических решений.
КОММЕНТАРИЙ
Праздник символизирует единство всех жителей республики
ДЭЙВ БОГЕНС, капитан Сил обороны Эстонии
Я офицер запаса, занимаюсь молодыми кадрами Noored Kotkad, и могу сказать, что интерес к патриотизму растет. Несмотря на то, что основные события Дня победы проходят на Сааремаа, здесь, в Ида-Вирумаа, каждый год собирается большое количество людей, которым важен этот праздник. Традиционно мы проводим мероприятия каждый год в новом городе, но два года ковида не давали возможности собирать людей. В этот раз в Кохтла-Ярве у нас объединенный праздник для всех представителей городов Ида-Вирумаа. Люди приходят смотреть на парад и говорят, что уверены в безопасности на наших границах, потому что мы являемся членами альянса НАТО. С каждым годом все больше молодежи принимает участие в мероприятиях по обороне нашей страны. Этот праздник важен, потому что символизирует единство всех жителей республики, нашу готовность отстаивать свою свободу и независимость, завоеванную более ста лет назад.
Участники празднования Дня победы уверены: сегодня надо быть дружными и учиться слышать друг друга
Несмотря на разный социальный статус, возраст и уровень образования, все, с кем нам удалось пообщаться, едины в понимании праздника.
Руководитель нарвской программы инкубации «Технополя» Ольга Курдовская считает День победы символом силы и безопасности. «Мы, люди любой национальности, русские, эстонцы, мы все живем на нашей родной эстонской земле. Нам важно ощущать себя под защитой, понимать, что мы имеем права и свободы, которые мы отстояли» – с уверенностью сообщила Ольга.
Пенсионер Александр Сасов настроен критически. По его мнению, такие праздники нужны для того, чтобы бесплатно покушать в палатке солдатской кухни. На его взгляд, в таких праздниках много показного, заботы мало. «Все отдаешь за квартиру, и на праздники денег не остается, хотя, конечно, День нашей победы сегодня – это единство , я считаю, это правильно», – грустно рассказывает Александр Сасов.
Молодая мама Иветта Саккарт-Линнард ни разу не пропустила этот праздник. В этот раз с семьей она участвовала в шествии. «Я в Кохтла-Ярве все время хожу на празднование Дня победы. Это один из самых важных дней, общий, как Рождество, и мы празднуем все вместе День победы 1919 года», – с чувством делится Иветта Саккарт-Линнард.
А коренной житель Кохтла-Ярве Роман Рожков видит в празднике повод к компромиссам. По его мнению, сегодня надо быть дружными, все конфликты из-за политической глухоты. «Отсюда и фашизм, и геноцид, их не должно быть, потому что военные преступления не имеют национальности. Я не знаю, как мы будем дальше жить, если будем воевать. В этот День победы надо мириться, надо слышать друг друга, надо наводить мосты», – уверенно сообщил Роман.
Особенно порадовал тот факт, что большинство участников праздничного мероприятия в честь Дня победы пришли с семьями.