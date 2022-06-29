Память о Буче, молитва за мир: как в Кохтла-Ярве отпраздновали День победы

Все организации-участники парада, а также представители самоуправлений уезда возложили венки славы к монументу памяти павших в Освободительной войне, а капеллан Армии обороны Эстонии в общей молитве помянул павших воинов и мирных жителей в Освободительной войне, а также призвал к миру и согласию всех, кто сегодня несет на себе ответственность принятия политических решений.

КОММЕНТАРИЙ

Праздник символизирует единство всех жителей республики

Дэйв Богенс. Фото: Денис Антонов

ДЭЙВ БОГЕНС, капитан Сил обороны Эстонии

Я офицер запаса, занимаюсь молодыми кадрами Noored Kotkad, и могу сказать, что интерес к патриотизму растет. Несмотря на то, что основные события Дня победы проходят на Сааремаа, здесь, в Ида-Вирумаа, каждый год собирается большое количество людей, которым важен этот праздник. Традиционно мы проводим мероприятия каждый год в новом городе, но два года ковида не давали возможности собирать людей. В этот раз в Кохтла-Ярве у нас объединенный праздник для всех представителей городов Ида-Вирумаа. Люди приходят смотреть на парад и говорят, что уверены в безопасности на наших границах, потому что мы являемся членами альянса НАТО. С каждым годом все больше молодежи принимает участие в мероприятиях по обороне нашей страны. Этот праздник важен, потому что символизирует единство всех жителей республики, нашу готовность отстаивать свою свободу и независимость, завоеванную более ста лет назад.