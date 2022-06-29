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Эстонский политик, назвавший Путина человечным, вновь приостановил свои полномочия

rus.postimees.ee
Эстонский политик, назвавший Путина человечным, вновь приостановил свои полномочия
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Харри Раудвере.
Харри Раудвере. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Член сааремаского волостного совета Харри Раудвере, который в эфире радио Nõmme в контексте продолжающейся войны в Украине назвал действия президента России Владимира Путина гуманными, попросил избирательную комиссию совета приостановить его членство в совете еще на три месяца.

В понедельник Раудвере подал в избирательную комиссию совета заявление, в котором попросил приостановить его полномочия как члена волостного совета Сааремаа на период с 25 июня по 1 октября. Во вторник волостная избирательная комиссия решила удовлетворить заявление Раудвере. Замещать Харри Раудвере в совете по-прежнему будет директор Сальмеской школы Кальмер Поопуу.

Харри Раудвере впервые попросил приостановить свои полномочия на три месяца в середине марта после своих заявлений, озвученных 1 марта в передаче радио Nõmme «Lõunatund».

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