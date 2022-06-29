Эстонский политик, назвавший Путина человечным, вновь приостановил свои полномочия

В понедельник Раудвере подал в избирательную комиссию совета заявление, в котором попросил приостановить его полномочия как члена волостного совета Сааремаа на период с 25 июня по 1 октября. Во вторник волостная избирательная комиссия решила удовлетворить заявление Раудвере. Замещать Харри Раудвере в совете по-прежнему будет директор Сальмеской школы Кальмер Поопуу.