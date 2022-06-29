Центр развития: придется считаться с долгим пребыванием военных беженцев в Эстонии

Как пояснила руководитель центра Теа Данилов, российско-украинская война продолжается уже четыре месяца и в ближайшем будущем она вряд ли закончится. «Война оказывает влияние на Эстонию – на ситуацию с безопасностью в связи с прибывающими сюда беженцами, ростом цен на импорт. Выбор у Эстонии в этих условиях ограничен, и поэтому важно быть как можно более предусмотрительным. Надо также считаться с тем, что в Эстонии могут остаться многие из беженцев».

Опираясь на составленный Евростатом прогноз в части населения, Центр мониторинга за развитием составил три сценария влияния военных беженцев на население Эстонии до 2100 года.

При этом в расчет были взяты цифры, что в Эстонии останется 10 000, 30 000 или 60 000 беженцев.

«Иммиграция военных беженцев основные демографические проблемы в Эстонии не решит, лишь в определенной мере замедлится сокращение численности населения страны, – пояснил эксперт центра Магнус Пийритс. – 10 000 военных беженцев в Эстонии помогут поддержать численность населения страны больше обычного в течение девяти лет, 30 000 военных беженцев – на протяжении 22 лет и 60 000 беженцев – 40 лет».

Связанные с военными беженцами расходы и доходы, по словам Пийритса, зависят в первую очередь от того, как пойдет процесс интеграции, то есть будут ли военные беженцы интегрироваться в эстонское общество или предпочтут сблизиться с национальными меньшинствами.