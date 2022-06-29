Эстонии придется считаться с тем, что на неопределенное время в стране могут остаться многие из прибывших из Украины военных беженцев – об этом говорится в опубликованном в среду отчете Центра мониторинга за развитием «Долгосрочное влияние на Эстонию российско-украинской войны. Народонаселение, интеграция, внешняя торговля».
Центр развития: придется считаться с долгим пребыванием военных беженцев в Эстонии
Как пояснила руководитель центра Теа Данилов, российско-украинская война продолжается уже четыре месяца и в ближайшем будущем она вряд ли закончится. «Война оказывает влияние на Эстонию – на ситуацию с безопасностью в связи с прибывающими сюда беженцами, ростом цен на импорт. Выбор у Эстонии в этих условиях ограничен, и поэтому важно быть как можно более предусмотрительным. Надо также считаться с тем, что в Эстонии могут остаться многие из беженцев».
Опираясь на составленный Евростатом прогноз в части населения, Центр мониторинга за развитием составил три сценария влияния военных беженцев на население Эстонии до 2100 года.
При этом в расчет были взяты цифры, что в Эстонии останется 10 000, 30 000 или 60 000 беженцев.
«Иммиграция военных беженцев основные демографические проблемы в Эстонии не решит, лишь в определенной мере замедлится сокращение численности населения страны, – пояснил эксперт центра Магнус Пийритс. – 10 000 военных беженцев в Эстонии помогут поддержать численность населения страны больше обычного в течение девяти лет, 30 000 военных беженцев – на протяжении 22 лет и 60 000 беженцев – 40 лет».
Связанные с военными беженцами расходы и доходы, по словам Пийритса, зависят в первую очередь от того, как пойдет процесс интеграции, то есть будут ли военные беженцы интегрироваться в эстонское общество или предпочтут сблизиться с национальными меньшинствами.
«В этих условиях мы должны считаться с крупномасштабными мерами по интеграции, чтобы беженцы как можно лучше могли бы решать свои ежедневные проблемы, и чтобы нагрузка на нашу социальную систему была бы посильной», – добавил Пийритс.
Руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар подчеркнула, что в Эстонии существует сильная украинская община, которая уже помогает военным беженцам интегрироваться.
«С течением времени именно украинская община побеспокоилась, чтобы прибывающие сюда дети пошли бы учиться в эстонские школы, – отметила Кяосаар. – Система образования призвана сыграть очень важную роль в интеграции военных беженцев. Это поможет поддержать и более быстрый переход на единую систему образования на эстонском языке».
Эксперт Центра мониторинга за развитием Уку Варблане напомнил, что с 2016 года импорт из России и Белоруссии был больше, чем экспорт Эстонии в эти страны.
«Суммарные расходы на замещение импорта составили бы для предприятий Эстонии в ценах прошлого года 860 миллионов евро. Наибольшей зависимость Эстонии от импорта из России и Белоруссии была у секторов логистики, металлообработки, химической и деревообрабатывающей промышленности, – сказал Варблане. – Большая часть из товаров этой группы доступна на мировом рынке, но уже по более высокой цене. Влияние ограничения импорта косвенно достигнет предприятий посредством роста цен и цепочек, покупающих отечественную продукцию, зависящую от российского и белорусского сырья».
Центр мониторинга за развитием в 2022 году провел свое исследование долгосрочного воздействия российско-украинской войны на рынок труда в Эстонии, на расходы и доходы эстонского государства.