Россия обвинила Норвегию в блокировании доступа к Шпицбергену и пообещала отомстить

«Мы потребовали от норвежской стороны как можно скорее решить эту проблему», — заявили в МИД. «Мы дали понять, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующему возмездию».

Ранее в тот же день заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Норвегия нарушила Парижское соглашение, отказавшись пропустить российские товары на Шпицберген.

«МИД Норвегии отклонил запрос российского трастового фонда «Арктикуголь» на разрешение перевозки грузов в Баренцбург. Они объяснили это санкциями против России. При этом речь идет о еде для российских шахтеров, которые там работают», — написал он в Telegram.

«Своим поведением Норвегия нарушает положения статьи 3 Парижского соглашения», — сказал он.

«Условлено, что во всех отношениях и, в частности, во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации, причем норвежские подданные, их суда и их грузы приравниваются с этой целью к гражданам, судам и грузам других Высоких Договаривающихся Сторон и не пользуются ни в каком отношении более благоприятным режимом», — цитирует соглашение сенатор.

Косачев напомнил, что международно-правовой статус архипелага Шпицберген определялся Парижским договором 1920 года между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступившим в силу в 1925 г. и по-прежнему имеет обязательную юридическую силу для 46 стран). СССР присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует в нем как правопреемник СССР.

По словам сенатора, стороны признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условиях, изложенных в Парижском договоре.