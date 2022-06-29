Посредством поддельных сообщений у людей украдены десятки тысяч евро

Если вы подозреваете, что ввели данные своей банковской карты на мошеннической странице, немедленно обратитесь в свой банк и закройте карту. Если вы ввели PIN1 и/или PIN2 ID-карты, то PIN-коды необходимо изменить в программе Digidoc.

RIA также получал уведомления об имитации SMS-сообщений от DHL. Сообщение, которое пришло, казалось бы, с официального номера DHL, подчеркивает необходимость заплатить дополнительную плату за получение посылки. Текст такого поддельного сообщения выглядит следующим образом: «Ваша посылка прибыла в местное почтовое отделение, пожалуйста, оплатите необходимую плату, чтобы мы могли продолжить доставку». Для совершения платежа просят посетить веб-страницу, где запрашиваются данные банковской карты. В июне по этой схеме со счета одного человека было украдено 650 евро.

Мошеннические сообщения на тему посылок весьма эффективны, поскольку люди все чаще заказывают товары через интернет-магазины. При масштабной рассылке таких сообщений велика вероятность, что их получат люди, которые действительно ждут свою посылку. Для получения информации об отправлении необходимо посетить официальный сайт курьерской фирмы, и если все почтовые расходы уже оплачены, поставщики услуги не запрашивают повторно данные банковской карты.

RIA рекомендует игнорировать подобные мошеннические сообщения и удалять их. Если вы получаете такие сообщения, то перед удалением перешлите их в CERT-EE, отправив скриншот сообщения на адрес электронной почты cert@cert.ee. Если с вашего счета были украдены деньги, сообщите об этом в Департамент полиции и погранохраны, а также в банк.