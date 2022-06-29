Болгария вышлет из страны целый самолет российских шпионов и дипломатов

Известный своим редким для Болгарии пронатовским настроением, Петков говорил после начала вторжения России в Украину, что связанная с Москвой местная мафия является причиной, почему ему вынесли вотум недоверия: «Если правительства зарубежных стран вмешиваются в наши внутренние дела, у нас имеются свои организации, которые на это реагируют».