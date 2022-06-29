70 российских дипломатов и шпионов, которых подозревают во вмешательстве во внутренние дела балканских стран, в это воскресенье вылетят в Москву, подтвердил сегодня премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.
Болгария вышлет из страны целый самолет российских шпионов и дипломатов
Известный своим редким для Болгарии пронатовским настроением, Петков говорил после начала вторжения России в Украину, что связанная с Москвой местная мафия является причиной, почему ему вынесли вотум недоверия: «Если правительства зарубежных стран вмешиваются в наши внутренние дела, у нас имеются свои организации, которые на это реагируют».
Сегодняшний шаг является беспрецедентным в стране, имеющей очень тесные связи с Москвой.
Высылку назвал запоздавшей, но оправданной и сопредседатель Демократической партии Болгарии Христо Иванов.
«Речь идет о национальном предательстве», - охарактеризовал решение Национальной ассамблеи Болгарии руководитель прокремлевской партии «Vuzrazhdane» Костадин Костадинов.
Согласия президента Болгарии Роумена Радева еще ждут.