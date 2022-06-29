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Болгария вышлет из страны целый самолет российских шпионов и дипломатов

rus.postimees.ee
Болгария вышлет из страны целый самолет российских шпионов и дипломатов
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Кирилл Петков.
Кирилл Петков. Фото: STOYAN NENOV / REUTERS / Scanpix

70 российских дипломатов и шпионов, которых подозревают во вмешательстве во внутренние дела балканских стран, в это воскресенье вылетят в Москву, подтвердил сегодня премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

Известный своим редким для Болгарии пронатовским настроением, Петков говорил после начала вторжения России в Украину, что связанная с Москвой местная мафия является причиной, почему ему вынесли вотум недоверия: «Если правительства зарубежных стран вмешиваются в наши внутренние дела, у нас имеются свои организации, которые на это реагируют».

Сегодняшний шаг является беспрецедентным в стране, имеющей очень тесные связи с Москвой.

Высылку назвал запоздавшей, но оправданной и сопредседатель Демократической партии Болгарии Христо Иванов.

«Речь идет о национальном предательстве», - охарактеризовал решение Национальной ассамблеи Болгарии руководитель прокремлевской партии «Vuzrazhdane» Костадин Костадинов.

Согласия президента Болгарии Роумена Радева еще ждут.

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