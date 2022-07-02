Все чаще раздаются тревожные звонки, что еды уже не хватает и не хватит в будущем. Причинами дефицита продовольствия принято считать взрывной рост населения мира и отсутствие сельскохозяйственных площадей для постоянно набирающего обороты производства продуктов питания. Это, однако, упрощенный подход.
Взгляд ученого ⟩ Продовольствие: жируем или голодаем?
Недостаток пахотных земель до сих пор компенсировался увеличением урожайности путем как эффективной работы ученых по селекции, так и интенсификации земледелия. Последнее означает увеличение количества удобрений и средств защиты растений, а также освоение все более крупных массивов полей. К сожалению, нельзя бесконечно интенсифицировать сельское хозяйство. Экологический след становится слишком большим.
Действительно ли еды недостаточно? В мире выбрасывается 20–30 процентов продуктов питания, а в развитых странах почти 40 процентов. Та продукция, которая была c большим трудом выращена в поле, на пастбищах, в стойлах, с высокими энергозатратами собрана, переработана, упакована и доставлена в магазины, оказывается на помойке. Рядом с использованной посудой в наших собственных школьных столовых стоят контейнеры для пищевых отходов, которые заполняются к концу дня. Приучаем сызмальства, что напрасная трата пищи является нормой?
В дополнение к выбрасываемой еде, чрезмерное потребление пищи достигло масштабов эпидемии в обществах всеобщего благосостояния. Люди едят больше, чем необходимо для жизни. Самое очевидное последствие регулярного переедания – это ожирение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 59 процентов европейцев уже имеют избыточный вес. Подсчитано, что лишние килограммы являются в Европе причиной более 1,2 миллиона смертей в год, в числе прочего приводя к сердечно-сосудистым заболеваниям и различным видам рака. Рецепт предотвращения ожирения кажется очень простым: рассчитайте свой рацион, чтобы за день вы получали с пищей столько калорий, сколько потратите. Чтобы похудеть, вам нужно меньше есть и/или больше заниматься спортом.
Потребление пищи и энергозатраты невозможно измерить на аптечных весах. Суточная потребность взрослого человека в энергии составляет около 1700 –3100 килокалорий. Если каждый день остается всего 100 нерастраченных килокалорий, то к концу года накопится более четырех лишних килограммов. Одна конфета Kirju koer весом 18 граммов содержит почти 100 килокалорий. Допустим, вы съедаете в день по одной конфетке. В перспективе за десять лет наберутся лишние сорок килограммов. И чтобы от них избавиться, вам придется пройти почти 7000 километров.
В здоровом питании должны быть уравновешены жиры, белки, углеводы, минералы и витамины. Ни один из компонентов не может быть упущен, и только разнообразное питание обеспечивает их сбалансированность. Неверно думать, что калория равна калории, они друг другу рознь.
Существуют значительные различия в том, чем удовлетворяются ежедневные потребности в энергии. Из жира и сахара мышцы не сформировать. Другая сторона чрезмерного потребления – несбалансированные продукты, то есть слишком много жира, сахара и животного белка. Из них наиболее энергетически богатым компонентом пищи является жир. В 100 граммах жира содержится 900 килокалорий, а 100 граммов капусты дают калорий почти в сорок раз меньше. Капусты переесть трудно, в то время как съеденный за раз стандартный фастфудовский набор – гамбургер, картофель фри, сладкий напиток и мороженое – покрывает почти всю суточную потребность в энергии.
Чрезмерный уровень животного белка в рационе связывают с рядом заболеваний и преждевременной смертью. С точки зрения продовольственной безопасности производство мяса имеет безумный экологический след. Во всем мире животные калории составляют пятую часть рациона человека, при этом более 80 процентов сельскохозяйственных угодий используется для производства мяса. Затрачиваемые при выращивании домашнего скота кукуруза, соя, пшеница и ячмень могли бы напрямую попадать на наш стол. Кроме того, на животноводство приходится почти 60 процентов от общего количества выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве, и их воздействие на глобальный климат очень значительно. Понятно, что рацион развитой страны нежизнеспособен с позиции продовольственной безопасности и изменения климата.
На долю выброшенной и избыточно потребленной еды приходится более половины мирового производства продуктов питания. С другой стороны, в настоящее время почти 690 миллионов человек в мире страдают от недоедания. Война в Украине усугубит неравенство в распределении калорий. Можно подумать, что наш вклад – не в счет. Это аморальная позиция. Разгул потребления и расточительность приводят к росту цен, а цепочки поставок и изменение окружающей среды чреваты глобальными последствиями. Давайте задумаемся: пища – это сфера, где важен вклад абсолютно каждого. И вклад ежедневный, потому что еду нельзя съесть наперед. Избыточно съеденная пища станет жиром, но на следующий день ваш желудок снова будет пуст. Меньше выбрасываемой еды, осознанный выбор в вопросах потребления, сбалансированное питание – даже самые маленькие изменения будут иметь большое влияние на нашу среду.