Взгляд ученого ⟩ Продовольствие: жируем или голодаем?

Потребление пищи и энергозатраты невозможно измерить на аптечных весах. Суточная потребность взрослого человека в энергии составляет около 1700 –3100 килокалорий. Если каждый день остается всего 100 нерастраченных килокалорий, то к концу года накопится более четырех лишних килограммов. Одна конфета Kirju koer весом 18 граммов содержит почти 100 килокалорий. Допустим, вы съедаете в день по одной конфетке. В перспективе за десять лет наберутся лишние сорок килограммов. И чтобы от них избавиться, вам придется пройти почти 7000 километров.

В здоровом питании должны быть уравновешены жиры, белки, углеводы, минералы и витамины. Ни один из компонентов не может быть упущен, и только разнообразное питание обеспечивает их сбалансированность. Неверно думать, что калория равна калории, они друг другу рознь.

Существуют значительные различия в том, чем удовлетворяются ежедневные потребности в энергии. Из жира и сахара мышцы не сформировать. Другая сторона чрезмерного потребления – несбалансированные продукты, то есть слишком много жира, сахара и животного белка. Из них наиболее энергетически богатым компонентом пищи является жир. В 100 граммах жира содержится 900 килокалорий, а 100 граммов капусты дают калорий почти в сорок раз меньше. Капусты переесть трудно, в то время как съеденный за раз стандартный фастфудовский набор – гамбургер, картофель фри, сладкий напиток и мороженое – покрывает почти всю суточную потребность в энергии.