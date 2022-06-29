Переговоры о формировании правящей власти: теперь «Отечество» ведет себя жестко

Требовался более широкий мандат от партийного руководства, и Ляэнеметс добился этого за выходные. Можно сказать, что он смог убедить своих однопартийцев. В результате соцдемы теперь согласны с тем, что в законе действительно должны быть установлены конкретные сроки перехода на эстоноязчыное образование. Предложение соцдемов следующее: переход детских садов состоится в 2024–2025 учебном году, в 1–4 классы основной школы перейдут в 2026–2027 учебном году, и каждый новый учебный год будет затрагивать следующий этап школьного образования.

Однако «Отечество» по-прежнему, по крайней мере вчера, не шло ни на какие уступки — они хотят, чтобы переход на эстоноязычное образование начался на каждом этапе школьного курса уже в 2024–2025 учебном году. Урмас Рейнсалу («Отечество») на вчерашней пресс-конференции говорил о том же: «Нужно еще построить планы».

Что касается реформистов, то на прошлой неделе от них можно было услышать больше критики в адрес соцдемов, но на этой неделе они были более требовательными из-за поведения «Отечествa». Oбразование на эстонском языке не будет введено, и коалиция останется несформированной, потому что «Отечество» и соцдемы не смогут договориться о том, в каком учебном году произойдет переход: в 2024–2025 или в 2026-2027?

Как потом объяснить?