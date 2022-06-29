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Переговоры о формировании правящей власти: теперь «Отечество» ведет себя жестко

Микк Салу
, журналист
Переговоры о формировании правящей власти: теперь «Отечество» ведет себя жестко
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Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер примет участие во встрече онлайн. Вчера было обнародовано первое крупное соглашение. Если эта коалиция сформируется, необлагаемый налогом минимум вырастет.
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер примет участие во встрече онлайн. Вчера было обнародовано первое крупное соглашение. Если эта коалиция сформируется, необлагаемый налогом минимум вырастет. Фото: Sander Ilvest
  • Соцдемы шли на компромиссы и достигали договоренностей
  • «Отечество» не хочет идти на уступки
  • Партия реформ немного недоумевает, что ответить «Отечеству»

Динамика переговоров о формировании власти постоянно меняется. На минувшей неделе в главном конфликте участвовали социал-демократы. Но в минувшие выходные соцдемы пошли на уступки по нескольким важным вопросам, особенно по вопросу образования на эстонском языке, и теперь Партия реформ и СДП смотрят в сторону «Отечества», чтобы узнать, что они ответят. В первое время ответов не поступало, пишет Postimees.

Вчера было обнародовано первое крупное соглашение. Если эта коалиция сформируется, то необлагаемый минимум вырастет до 654 евро.

Это меньше, чем 800 евро, которые первоначально запрашивали соцдемы, но значительно больше по сравнению с нынешним уровнем в 500 евро. Был спор между Партией реформ и соцдемами по этому поводу, «Отечество» посмотрело со стороны и согласилось. Между прочим, тот факт, что социал-демократы и Партия реформ публично высказались о соглашении, является тоже своего рода давлением на «Отечество», чтобы посмотреть, как долго «Отечество» сможет жестко выражать свою позицию.

Принципиальная конфронтация

В вопросе образования на эстонском языке принципиальное противостояние было между Партией реформ, «Отечеством» и соцдемами. Postimees писал об этом в понедельник. Партия реформ и «Отечество» хотели прописать в законе конкретные сроки, когда система образования станет полностью эстоноязычной. Соцдемы предпочитали меньше конкретики и больше декларативности.

Конечно, ни одна партия не может с точностью предугадать, о чем думают руководящие органы, но в случае с соцдемами можно сделать некоторые предположения. Если бы это был только председатель СДП Лаури Ляэнеметс, то можно было бы уже завтра перейти на эстоноязчыное образование. Ранние заявления Ляэнеметса ссылаются на это. Однако некоторые другие ведущие общественные деятели относятся к образованию на эстонском языке с гораздо меньшим энтузиазмом. Именно поэтому Ляэнеметс в одиночку не смог принять решение, когда на прошлой неделе вел переговоры с премьер-министром Каей Каллас (ПР) и президентом «Отечества» Сеэдером.

Требовался более широкий мандат от партийного руководства, и Ляэнеметс добился этого за выходные. Можно сказать, что он смог убедить своих однопартийцев. В результате соцдемы теперь согласны с тем, что в законе действительно должны быть установлены конкретные сроки перехода на эстоноязчыное образование. Предложение соцдемов следующее: переход детских садов состоится в 2024–2025 учебном году, в 1–4 классы основной школы перейдут в 2026–2027 учебном году, и каждый новый учебный год будет затрагивать следующий этап школьного образования.

Однако «Отечество» по-прежнему, по крайней мере вчера, не шло ни на какие уступки — они хотят, чтобы переход на эстоноязычное образование начался на каждом этапе школьного курса уже в 2024–2025 учебном году. Урмас Рейнсалу («Отечество») на вчерашней пресс-конференции говорил о том же: «Нужно еще построить планы».

Что касается реформистов, то на прошлой неделе от них можно было услышать больше критики в адрес соцдемов, но на этой неделе они были более требовательными из-за поведения «Отечествa». Oбразование на эстонском языке не будет введено, и коалиция останется несформированной, потому что «Отечество» и соцдемы не смогут договориться о том, в каком учебном году произойдет переход: в 2024–2025 или в 2026-2027?

Как потом объяснить?

Понятно, что эстонский язык и образование на эстонском языке имеют очень важное значение для «Отечества», но как они объяснят своим избирателям, что историческая возможность останется неиспользованной в течение нескольких лет после спора? В Эстонии нет другой реалистичной правящей коалиции, которая была бы способна сделать такой радикальный шаг в системе образовании и, по всей вероятности, не появится после следующих выборов. В беседе с Postimees Сеэдер указал, что этот переход в образовании осуществит Партия реформ, «Отечество» и EKRE, но даже он признал, что на данный момент такого варианта коалиции нет.

Тупиковая ситуация несколько похожа на проблему, связанную с увеличением детских пособий. В течение двух недель обсуждались различные компромиссы и все ближе подходили к тому, чего хочет «Отечество». Они сами пошли на небольшие уступки в повышении пособия на первого и второго ребенка, но и «Отечеству» было легче это сделать, потому что их политический приоритет – третий ребенок. Желание «Отечества» – 700 евро на содержание третьего ребенка. Последнее встречное предложение Партии реформ – 600 евро. Сторонний наблюдатель, вероятно, признал бы, что Партия реформ уже пошла «Отечеству» на уступки.

Конечно, есть еще некоторые спорные нюансы. Например, индексация детских пособий в случае их увеличения. «Отечество» хочет индексации, Партия реформ — нет. *

Понятно, почему «Отечество» добивается увеличения детских пособий. «Отечество» предполагает, что значительное увеличение пособий будет способствовать повышению уровня жизни в Эстонии и росту населения. Если бы увеличение пособий было небольшим, такого положительного эффекта не было бы. «Если планировать увеличивать немного, то можно вообще отменить какое-либо увеличение, потому что положительного эффекта не будет, и это будет просто расточительство», — пояснил один из членов делегации партии «Отечество» Postimees.

Но все же. Компромисс, предложенный Партией реформ, составляет 600 евро против 700 евро, требуемых «Отечеством», но все-таки это очень и очень близко к «Отечеству». «Отечество все же должно понимать, что мы не можем просто скопировать их предвыборную программу в коалиционное соглашение», — говорит один из ведущих деятелей Партии реформ.

Такова ситуация. За последние два дня социал-демократы предприняли ряд компромиссных шагов и достигли нескольких важных договоренностей, таких как увеличение необлагаемого минимума. Однако Хелир-Вальдор Сеэдер до сих пор утверждал, что нет ни одного крупного соглашения, а также не сформировано новой правящей коалиции.

* В первоначальном варианте статьи говорилось, что Партия реформ согласится на индексацию начиная с третьего ребенка. Это было недопонимание. На самом деле Партия реформ вообще не желает индексации.

Необлагаемый налогом минимум повысится до 654 евро

На коалиционных переговорах был достигнут компромисс в вопросе освобождения от налогов, который неоднократно поднимался соцдемами. Согласно новому соглашению необлагаемый налогом минимум увеличится с 500 евро до 654 евро в месяц.

«Мы договорились, что необлагаемый налогом минимум увеличится с 500 евро в месяц до 654 евро, что является на сегодняшний день минимальной заработной платой в стране. Это означает, что доходы людей со средней и низкой заработной платой увеличатся на 372 евро в год», — сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Однако соцдемы продолжают стремиться поднять необлагаемый налогом минимум до €800.

По словам генерального директора Центрального союза работодателей Эстонии Арто Ааса, этот план в значительной степени разумен, если у правительства есть на это деньги. «Это, безусловно, очень большие расходы — 85 миллионов или около того. Однако безусловно облегчится положение низкооплачиваемых работников и их налоговая нагрузка», — сказал Ааса.

Работодатели напрямую не будут затронуты этим решением, но по мере увеличения доходов людей, находящихся в нижней части шкалы заработной платы, это может помочь ослабить давление на заработную плату в текущей инфляционной среде. Яанус Вогельберг

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