Переговоры о формировании правящей власти: теперь «Отечество» ведет себя жестко

Такова ситуация. За последние два дня социал-демократы предприняли ряд компромиссных шагов и достигли нескольких важных договоренностей, таких как увеличение необлагаемого минимума. Однако Хелир-Вальдор Сеэдер до сих пор утверждал, что нет ни одного крупного соглашения, а также не сформировано новой правящей коалиции.
* В первоначальном варианте статьи говорилось, что Партия реформ согласится на индексацию начиная с третьего ребенка. Это было недопонимание. На самом деле Партия реформ вообще не желает индексации.
Необлагаемый налогом минимум повысится до 654 евро
На коалиционных переговорах был достигнут компромисс в вопросе освобождения от налогов, который неоднократно поднимался соцдемами. Согласно новому соглашению необлагаемый налогом минимум увеличится с 500 евро до 654 евро в месяц.
«Мы договорились, что необлагаемый налогом минимум увеличится с 500 евро в месяц до 654 евро, что является на сегодняшний день минимальной заработной платой в стране. Это означает, что доходы людей со средней и низкой заработной платой увеличатся на 372 евро в год», — сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс. Однако соцдемы продолжают стремиться поднять необлагаемый налогом минимум до €800.
По словам генерального директора Центрального союза работодателей Эстонии Арто Ааса, этот план в значительной степени разумен, если у правительства есть на это деньги. «Это, безусловно, очень большие расходы — 85 миллионов или около того. Однако безусловно облегчится положение низкооплачиваемых работников и их налоговая нагрузка», — сказал Ааса.
Работодатели напрямую не будут затронуты этим решением, но по мере увеличения доходов людей, находящихся в нижней части шкалы заработной платы, это может помочь ослабить давление на заработную плату в текущей инфляционной среде. Яанус Вогельберг