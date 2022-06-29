Живая легенда рок-музыки, группа Pink Floyd, издает в материи свой апрельский цифровой сингл Hey Hey Rise Up. Совместный трек с участником украинской группы Boombox Андреем Хлывнюком, который изначально был представлен в виде клипа на YouTube, будет доступен для коллекционеров в виде ограниченного тиража на компакт-дисках и виниловых пластинках 15 июля.
Pink Floyd издают пластинку в поддержку Украины
Предзаказ открыт и на британской, и на американской версии онлайн-магазина Pink Floyd. Все средства от продаж музыканты отдадут для оказания гуманитарной помощи Украине. Цифровая версия сингла минувшей весной заняла первую строчку в онлайн-магазинах 27 стран.
Помимо версии украинской народной песни «Червона Калина», оба варианта издания новой пластинки Pink Floyd будут дополнены версией песни A Great Day For Freedom, которая входила в альбом этих классиков рока 1994 года Division Bell. Специально для нового релиза Дэвид Гилмор заново поработал с исходными записями, которые были сделаны 28 лет назад.
Вокальная партия Hey Hey Rise Up была исполнена Андреем Хлывнюком в марте и записана на мобильный телефон. После нападения российской армии на Украину музыкант прервал свой тур по США, вернулся в Киев и вступил в территориальную оборону. Песню «Червона Калина» он спел прямо на Киевской улице, с автоматом в руках. После этого Хлывнюк получил осколочное ранение, но вылечившись, продолжил службу в терробороне.
Обложку новой пластинки Pink Floyd сделал кубинский художник Йосан Леон. Картина с подсолнухом является прямой отсылкой к украинке, которая раздавала семена подсолнечника российским солдатам после начала войны и советовала им носить их в карманах. «Чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли», - уточняется в пресс-релизе Pink Floyd.
Помимо CD и семидюймовой виниловой пластинки Pink Floyd выпустили несколько футболок и прочий мерч с символикой нового сингла, средства от продажи которых так же пойдут на поддержку Украины.
Стоит отметить, что бывший участник классического состава Pink Floyd – музыкант Roger Waters, который известен своими левыми взглядами и выступлением на Петербургском Экономическом Форуме, заявлял после начала войны, что сделает все, что в его силах, «чтобы положить конец этой ужасной войне». При этом Уотерс оговорился, что не будет размахивать флагом Украины, как многие другие рок-звезды. Одновременно основной автор легендарной «Стены» заявлял, что в украинской армии служат неонацисты.