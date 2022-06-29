Pink Floyd издают пластинку в поддержку Украины

Предзаказ открыт и на британской , и на американской версии онлайн-магазина Pink Floyd. Все средства от продаж музыканты отдадут для оказания гуманитарной помощи Украине. Цифровая версия сингла минувшей весной заняла первую строчку в онлайн-магазинах 27 стран.



Помимо версии украинской народной песни «Червона Калина», оба варианта издания новой пластинки Pink Floyd будут дополнены версией песни A Great Day For Freedom, которая входила в альбом этих классиков рока 1994 года Division Bell. Специально для нового релиза Дэвид Гилмор заново поработал с исходными записями, которые были сделаны 28 лет назад.



Вокальная партия Hey Hey Rise Up была исполнена Андреем Хлывнюком в марте и записана на мобильный телефон. После нападения российской армии на Украину музыкант прервал свой тур по США, вернулся в Киев и вступил в территориальную оборону. Песню «Червона Калина» он спел прямо на Киевской улице, с автоматом в руках. После этого Хлывнюк получил осколочное ранение, но вылечившись, продолжил службу в терробороне.





Обложку новой пластинки Pink Floyd сделал кубинский художник Йосан Леон. Картина с подсолнухом является прямой отсылкой к украинке, которая раздавала семена подсолнечника российским солдатам после начала войны и советовала им носить их в карманах. «Чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли», - уточняется в пресс-релизе Pink Floyd.Помимо CD и семидюймовой виниловой пластинки Pink Floyd выпустили несколько футболок и прочий мерч с символикой нового сингла, средства от продажи которых так же пойдут на поддержку Украины.