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Саммит НАТО утвердил новый пакет помощи Украине

dw.com
Саммит НАТО утвердил новый пакет помощи Украине
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Саммит НАТО в Мадриде.
Саммит НАТО в Мадриде. Фото: JUAN CARLOS HIDALGO

На саммите НАТО приняли новый пакет помощи Украине, который поможет ей перейти на оружие стандартов альянса. Он также предусматривает предоставление Киеву нелетальной помощи, например, топлива.

Главы государств и правительств НАТО утвердили на своем саммите в Мадриде новый пакет помощи Украине. Об этом по итогам первого рабочего заседания в среду, 29 июня, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент DW. "Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - заявил Столтенберг.

Этот пакет предусматривает поддержку двух типов. Первый - предоставление Украине нелетальной помощи в краткосрочной перспективе. Речь идет, например, о топливе, аптечках. Как отметил Столтенберг, предоставляться будут также системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи. Второй тип рассчитан на долгосрочную перспективу: в альянсе хотят помочь Украине перейти на оружие и оборудование стандартов НАТО с вооружений советского образца.

По информации источника DW в НАТО, на новый пакет выделят несколько сотен миллионов евро. Проекты помощи переходу Украины на оружие стандартов НАТО планируют подготовить в сотрудничестве с представителями украинских властей к концу года.

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