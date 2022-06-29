Саммит НАТО утвердил новый пакет помощи Украине

Главы государств и правительств НАТО утвердили на своем саммите в Мадриде новый пакет помощи Украине. Об этом по итогам первого рабочего заседания в среду, 29 июня, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент DW. "Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - заявил Столтенберг.

Этот пакет предусматривает поддержку двух типов. Первый - предоставление Украине нелетальной помощи в краткосрочной перспективе. Речь идет, например, о топливе, аптечках. Как отметил Столтенберг, предоставляться будут также системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи. Второй тип рассчитан на долгосрочную перспективу: в альянсе хотят помочь Украине перейти на оружие и оборудование стандартов НАТО с вооружений советского образца.