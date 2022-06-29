На саммите НАТО приняли новый пакет помощи Украине, который поможет ей перейти на оружие стандартов альянса. Он также предусматривает предоставление Киеву нелетальной помощи, например, топлива.
Саммит НАТО утвердил новый пакет помощи Украине
Главы государств и правительств НАТО утвердили на своем саммите в Мадриде новый пакет помощи Украине. Об этом по итогам первого рабочего заседания в среду, 29 июня, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент DW. "Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - заявил Столтенберг.
Этот пакет предусматривает поддержку двух типов. Первый - предоставление Украине нелетальной помощи в краткосрочной перспективе. Речь идет, например, о топливе, аптечках. Как отметил Столтенберг, предоставляться будут также системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи. Второй тип рассчитан на долгосрочную перспективу: в альянсе хотят помочь Украине перейти на оружие и оборудование стандартов НАТО с вооружений советского образца.
По информации источника DW в НАТО, на новый пакет выделят несколько сотен миллионов евро. Проекты помощи переходу Украины на оружие стандартов НАТО планируют подготовить в сотрудничестве с представителями украинских властей к концу года.