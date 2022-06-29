Лидеры НАТО договорились сегодня направить официальное приглашение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу — говорится в сегодняшнем заявлении НАТО.
Решение принято: НАТО приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу
Решение принято: НАТО приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу
В заявлении подчеркивается, что безопасность Финляндии и Швеции важна для НАТО уже во время процесса вступления.
Членство в НАТО повышает безопасность Финляндии и Швеции, укрепляет НАТО и делает более безопасным все евроатлантическое пространство.
На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Турцию, Финляндию и Швецию за то, что они приняли его приглашение обсудить свои разногласия с руководством Североатлантического союза. Он отметил, что переговоры велись в течение нескольких недель, и что во вторник вечером в Мадриде была достигнута договоренность.
«Это хорошее соглашение как для Турции, так и для Финляндии и Швеции. И это хорошее соглашение для НАТО», — сказал Столтенберг.
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