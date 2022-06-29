Решение принято: НАТО приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу

В заявлении подчеркивается, что безопасность Финляндии и Швеции важна для НАТО уже во время процесса вступления.

Членство в НАТО повышает безопасность Финляндии и Швеции, укрепляет НАТО и делает более безопасным все евроатлантическое пространство.

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Турцию, Финляндию и Швецию за то, что они приняли его приглашение обсудить свои разногласия с руководством Североатлантического союза. Он отметил, что переговоры велись в течение нескольких недель, и что во вторник вечером в Мадриде была достигнута договоренность.