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Решение принято: НАТО приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу

AFP/BNS
Решение принято: НАТО приглашает Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: Jussi Nukari via www.imago-images.de

Лидеры НАТО договорились сегодня направить официальное приглашение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу — говорится в сегодняшнем заявлении НАТО.

В заявлении подчеркивается, что безопасность Финляндии и Швеции важна для НАТО уже во время процесса вступления.

Членство в НАТО повышает безопасность Финляндии и Швеции, укрепляет НАТО и делает более безопасным все евроатлантическое пространство.

На пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил Турцию, Финляндию и Швецию за то, что они приняли его приглашение обсудить свои разногласия с руководством Североатлантического союза. Он отметил, что переговоры велись в течение нескольких недель, и что во вторник вечером в Мадриде была достигнута договоренность.

«Это хорошее соглашение как для Турции, так и для Финляндии и Швеции. И это хорошее соглашение для НАТО», — сказал Столтенберг.

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