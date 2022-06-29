Премьер-министр Кая Каллас заверила, что на сегодняшнем саммите в Мадриде среди союзников царило полное единодушие, и в образе мышления НАТО произошла принципиальная перемена: Россия cтала главной угрозой для НАТО и его членов.
Премьер-министр Каллас: сегодня в Мадриде мы приняли исторические решения по укреплению восточного фланга НАТО и обороне Эстонии
«Я довольна тем, что только что утвержденная новая стратегия НАТО впервые после окончания холодной войны рассматривает Россию именно так», — сказала Каллас. Для Эстонии жизненно важно, что коллективная оборона НАТО станет намного сильнее. «Мы договорились, что в ответ на российскую агрессию НАТО перейдет к новой сильной оборонительной позиции, которая позволит с первой минуты нападения защитить каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для этого сегодня были приняты конкретные решения также по усилению восточного фланга альянса», — добавила Каллас.
По словам Каллас, важно начать реализацию этих перемен сразу после решения глав государств и правительств стран НАТО. «Для Эстонии это означает развитие в сотрудничестве с союзниками соединения размером в дивизию, которое было бы готово защищать Эстонию в случае конфликта, и его командной структуры», — подчеркнула Каллас.
По словам Каллас, также очень важно, что союзники решили пригласить Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Мы надеемся, что протоколы о присоединении будут подписаны в ближайшие дни. «Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность всех нас. Мы поддерживали Финляндию и Швецию на пути к их вступлению с первого дня и будем продолжать поддерживать их на протяжении всего процесса вступления в НАТО», — заверила Каллас.
По словам министра обороны Калле Лаанета, в рамках НАТО для обороны Эстонии будет создана структура дивизии, подразделения и штаб которой будут состоять из Ресурсов как Эстонии, так и других союзников. «Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО», - сказал министр обороны.
Кроме того, по словам министра обороны Калле Лаанета, союзники решили укрепить восточный фланг подразделением размером до бригады в тех странах, где угроза и потребность в укреплении военной структуры наиболее велики. «Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии», - сказал Лаанет. Важно, что компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными мощностями начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону Эстонии в реальных условиях. Это обеспечит высокую готовность британских подразделений и их всестороннее взаимодействие с эстонскими подразделениями как в кризисных, так и при необходимости в военных условиях.
В обозримом будущем в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. В Эстонии также будет продолжена миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, которую союзники способны быстро усилить. Также, по словам министра обороны, США значительно увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе. «Помимо прочего, США усилят свое ротационное военное присутствие в странах Балтии. Вероятно, это решение будет касаться как сухопутных, так и воздушных войск, в том числе обороны воздушного пространства. Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями», - сказал Лаанет.
Министр предпринимательства и информационных технологийАндрес Сутт, исполняющий обязанности министра иностранных дел, отметил, что на встрече на высшем уровне, где с обращением выступил также президент Украины Владимир Зеленский, подтвердили неизменную поддержку Украины со стороны НАТО и утвердили дополнительный пакет помощи НАТО Украине. «В рамках нового пакета помощи в Украину направят необходимое снаряжение, которое очень нужно сегодня на поле боя и поддержат переход армии Украины на стандарты НАТО и современные западные системы вооружения», — отметил Сутт. По словам министра, на встрече на высшем уровне также подтвердили продолжение политики открытых дверей. «Для Украины и Грузии по-прежнему сохраняется перспектива членства в НАТО, как это было сформулировано на саммите НАТО в 2008 году», — сказал Сутт.