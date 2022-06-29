Премьер-министр Каллас: сегодня в Мадриде мы приняли исторические решения по укреплению восточного фланга НАТО и обороне Эстонии

Кроме того, по словам министра обороны Калле Лаанета, союзники решили укрепить восточный фланг подразделением размером до бригады в тех странах, где угроза и потребность в укреплении военной структуры наиболее велики. «Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной элемент и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии», - сказал Лаанет. Важно, что компоненты бригады Соединенного Королевства вместе с дополнительными военными мощностями начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону Эстонии в реальных условиях. Это обеспечит высокую готовность британских подразделений и их всестороннее взаимодействие с эстонскими подразделениями как в кризисных, так и при необходимости в военных условиях.

В обозримом будущем в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты. В Эстонии также будет продолжена миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, которую союзники способны быстро усилить. Также, по словам министра обороны, США значительно увеличат свое военное присутствие в Восточной Европе. «Помимо прочего, США усилят свое ротационное военное присутствие в странах Балтии. Вероятно, это решение будет касаться как сухопутных, так и воздушных войск, в том числе обороны воздушного пространства. Детали этого процесса союзники разработают совместными усилиями», - сказал Лаанет.