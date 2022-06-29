Ценовое ралли: к концу недели клубника подешевеет, а потом опять подорожает?

У входа на рынок со стороны парковки клубнику с хутора Симмула из волости Мульги продавал Велло Кяндра. Ягоды на маленьком хуторе удается собирать без найма посторонней рабочей силы. «Пока нет страха перед аномальной жарой. Посмотрим, что принесет погода. Может случится что угодно», — сказал Кяндра.

Поскольку после прихода теплой погоды ягоды созревают быстро и в большом количестве, цена неуклонно падает. «Сначала цена за килограмм составляла 8 евро, затем 6, а сегодня 5 евро», — сказал Кяндра во вторник. В среду цена на рынке была еще в основном такой же, но первые продавцы уже опустили цену ниже 4 евро.

Никто из выращивающих ягоды напрямую не жаловался на переизбыток клубники, но прогнозировали скорое завершение сезона. Именно это из-за жары произошло и в прошлом году.

На хуторах в Вильяндимаа ягоды в основном собирают всей семьей. Ээро Пакасаар из Олуствере, владелец хутора Пакасаар, отметил, что у него все-таки один помощник есть. «Мы собираем рано утром и заканчиваем к 8 часам. Работников тоже трудно найти. Молодежь больше не хочет работать в деревне, а старики не могут», - говорит он.

Хозяйка хутора Койду Сирье Вайксалу появилась на рынке во вторник утром с первым урожаем с поля. «Ягоды из теплицы продаю уже месяц», — добавила она.

По ее словам, урожай во многом зависит от погоды. «Если не будет дождя, сезон продаж скоро закончится. Ягоды собирает мой сын, а иногда и я, — уточнила она. - Начинает в час ночи, собирает также лук и морковь».

Клубника хутора Койду сначала стоила 12 евро за килограмм, затем цена упала до 10 евро, а во вторник Вайксалу продавала ягоды по цене 5 евро за килограмм. «Сегодня уже продано три килограмма», — сказала она.