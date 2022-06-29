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Российские хакеры атаковали Норвегию и пригрозили Столтенбергу

STT/BNS
Российские хакеры атаковали Норвегию и пригрозили Столтенбергу
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Кибератака.
Кибератака. Фото: Peter Schatz/Scnapix

Российская хакерская группировка Killnet сегодня начала масштабную атаку на Норвегию, выведя из строя сервис банковской аутентификации BankID, общественный портал услуг Altinn и сайт агентства занятости.

Киллнет также пригрозил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Этот черт ответит за жизнь каждого русского солдата. И это касается его семьи, внуков и сторонников», — пригрозили в группе.

Killnet к тому же утверждал, что у них есть копия паспорта Столтенберга, но НАТО заявило, что это утверждение необоснованно.

Хакеры также пообещали атаковать сайты и службы норвежской полиции, Миграционного совета и других ведомств.

По данным Killnet, нападение является местью за то, что Норвегия препятствовала поставкам продовольствия российским шахтерам на Шпицбергене.

Killnet атаковал Литву в понедельник и вторник за блокировку доставки санкционных товаров из России в Калининградскую область.

В прошлом та же хакерская группа атаковала Италию и Польшу.

По данным Killnet, они контролируют ботнет из 4,5 млн компьютеров.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил на саммите НАТО в Мадриде, что кибератака взята под контроль и не нанесла значительного ущерба

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