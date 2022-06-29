Российские хакеры атаковали Норвегию и пригрозили Столтенбергу

Киллнет также пригрозил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Этот черт ответит за жизнь каждого русского солдата. И это касается его семьи, внуков и сторонников», — пригрозили в группе.

Killnet к тому же утверждал, что у них есть копия паспорта Столтенберга, но НАТО заявило, что это утверждение необоснованно.

Хакеры также пообещали атаковать сайты и службы норвежской полиции, Миграционного совета и других ведомств.

По данным Killnet, нападение является местью за то, что Норвегия препятствовала поставкам продовольствия российским шахтерам на Шпицбергене.

Killnet атаковал Литву в понедельник и вторник за блокировку доставки санкционных товаров из России в Калининградскую область.

В прошлом та же хакерская группа атаковала Италию и Польшу.

По данным Killnet, они контролируют ботнет из 4,5 млн компьютеров.