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ВИДЕО ⟩ «Смачиваю руки в тазике»: как жители Таллинна спасаются от жары

Диана Ляленкова
, летний репортер
«Смачиваю руки в тазике»: как жители Таллинна спасаются от жары
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  • «В такую жару прекрасно зреют огурцы»
  • «Ночью не хватает воздуха»
  • «Я моюсь и пью пиво»

В Эстонии уже неделю длиться невыносимая жара и температура продолжает только расти. Редакция Rus.Postimees решила узнать, как жители Таллинна выживают в жаркую погоду.

– Как вы выживаете при такой жаре в квартире?

Кристина: А, я запросто. Я люблю жару. Так что, мне не мешает это. 

Максим: Открываю окна. У меня дома кот и он очень быстро бегает, от этого у меня появляется ветер дома.

Сигна: Я люблю жару. 

Вера: Нормально.

Лембит: Тяжеловато, конечно. Жара же.

Виктор: Очень тяжело. Ой, вчера пол ночи провел. Хорошо, что у меня есть балкон. Вот, окошко открыто и вот. Очень плохо.

– А как вы вообще спите при такой жаре?

Кристина: Я сплю прекрасно. Но, только если что-то беспокоит. А, так, все нормально. 

Максим: Я не сплю. Потому что, я пью энергетики.

Сигна: Ну, спать плохо без кондиционера. Сквозняка нет и ветра нет.

Вера: Нормально. Жарко, конечно. Ну, что делать. 

Лембит: Плоховато, плоховато. Слишком жарко.

Валентина: Ночью не хватает воздуха. Жарко очень. Я не сплю, потому что, жарко.

Василиса: Я только ночую там, когда холодно. А так я загораю на пляже, отдыхаю. Супер все.

– А как вы с этим боритесь?

Вера: Ну, вот сейчас приду, залезу под холодный душ, разденусь и в купальнике буду по квартире ходить. 

– Тяжело ли работать в такую погоду?

Сигна: Честно сказать, конечно, тяжеловато. Ну, ничего не поделаешь. 

Максим: Смертельно. Ну, это почти невозможно. Деньги нужны, поэтому, вот, надо.

Василиса: Я не работаю. Я работаю только над собой. Только так.

Виктор: Ну, у меня такая работа. Слава богу, что это я охранником, там по ночам. Ночью уж как-то полегче. 

– А вы ждали вообще жаркую погоду в Эстонии или лучше когда прохладно?

Максим: Я в июне был в армии и там было все еще холодно. Я возвращаюсь домой обратно в Таллинн 17-го и здесь жара +30. Поэтому, я ничего не ждал. Но, я приятно рад, все же. 

Сигна: Ждала. Ждала лето очень. 

Вера: Ну, в прошлом году не меньше жара была. Тоже также. Ну, зато у меня на лоджии, прекрасно зреют огурцы. 

Лембит: Ну, у нас лучше, если где-то градусов 25. А 30 это слишком много уже. 

Виктор: Хоть я и мучаюсь, как и мои приятели, но жаркое лето приветствуем. Тем более у нас это редкость. Так что я рад. Тем более, у меня нет возможности поехать за границу. Так что финансы не позволяют. 

– Как вы бережете себя в такую погоду?

Лембит: Холодная вода с тазиком под прилавком. Вот, мочу руки. Охлаждаюсь, пью холодную воду. 

Вера: Ну, я обычно шляпу. Выходила сейчас, такая туча была и я не одела на голову ничего. 

Максим: Я моюсь. Это единственное, чем я могу беречь себя. Гигиена.

Василиса: Да, я вообще себя не берегу. Вы что не видите? Потому что, меня бог бережет, природа и все меня берегут.

– А вы знаете, что нужно делать во время жары?

Вера: Ну, как. Проветривать. Окна закрывать, зашторивать чтобы жарко не было. Вентилятор ставить. 

Максим: Я пью пиво.

Лембит: Желательно, с кепкой ходить. В воде сидеть холодной. 

Вера: Лучше не выходить. Сидеть дома или где-нибудь в тенечке возле моря.

Виктор: Больше пить воды. Вот, это я знаю.

Василиса: Снимать очки главное, чтобы не загореть, некрасиво. Все, это единственный совет. Пользуйтесь.

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