ВИДЕО ⟩ «Смачиваю руки в тазике»: как жители Таллинна спасаются от жары

Василиса: Я не работаю. Я работаю только над собой. Только так.
Виктор: Ну, у меня такая работа. Слава богу, что это я охранником, там по ночам. Ночью уж как-то полегче.
– А вы ждали вообще жаркую погоду в Эстонии или лучше когда прохладно?
Максим: Я в июне был в армии и там было все еще холодно. Я возвращаюсь домой обратно в Таллинн 17-го и здесь жара +30. Поэтому, я ничего не ждал. Но, я приятно рад, все же.
Сигна: Ждала. Ждала лето очень.
Вера: Ну, в прошлом году не меньше жара была. Тоже также. Ну, зато у меня на лоджии, прекрасно зреют огурцы.
Лембит: Ну, у нас лучше, если где-то градусов 25. А 30 это слишком много уже.
Виктор: Хоть я и мучаюсь, как и мои приятели, но жаркое лето приветствуем. Тем более у нас это редкость. Так что я рад. Тем более, у меня нет возможности поехать за границу. Так что финансы не позволяют.
– Как вы бережете себя в такую погоду?
Лембит: Холодная вода с тазиком под прилавком. Вот, мочу руки. Охлаждаюсь, пью холодную воду.
Вера: Ну, я обычно шляпу. Выходила сейчас, такая туча была и я не одела на голову ничего.
Максим: Я моюсь. Это единственное, чем я могу беречь себя. Гигиена.
Василиса: Да, я вообще себя не берегу. Вы что не видите? Потому что, меня бог бережет, природа и все меня берегут.
– А вы знаете, что нужно делать во время жары?
Вера: Ну, как. Проветривать. Окна закрывать, зашторивать чтобы жарко не было. Вентилятор ставить.
Лембит: Желательно, с кепкой ходить. В воде сидеть холодной.
Вера: Лучше не выходить. Сидеть дома или где-нибудь в тенечке возле моря.
Виктор: Больше пить воды. Вот, это я знаю.
Василиса: Снимать очки главное, чтобы не загореть, некрасиво. Все, это единственный совет. Пользуйтесь.