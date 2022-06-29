ВИДЕО ⟩ «Смачиваю руки в тазике»: как жители Таллинна спасаются от жары

– Как вы выживаете при такой жаре в квартире?

Кристина: А, я запросто. Я люблю жару. Так что, мне не мешает это.

Максим: Открываю окна. У меня дома кот и он очень быстро бегает, от этого у меня появляется ветер дома.

Сигна: Я люблю жару.

Вера: Нормально.

Лембит: Тяжеловато, конечно. Жара же.

Виктор: Очень тяжело. Ой, вчера пол ночи провел. Хорошо, что у меня есть балкон. Вот, окошко открыто и вот. Очень плохо.

– А как вы вообще спите при такой жаре?

Кристина: Я сплю прекрасно. Но, только если что-то беспокоит. А, так, все нормально.

Максим: Я не сплю. Потому что, я пью энергетики.

Сигна: Ну, спать плохо без кондиционера. Сквозняка нет и ветра нет.

Вера: Нормально. Жарко, конечно. Ну, что делать.

Лембит: Плоховато, плоховато. Слишком жарко.

Валентина: Ночью не хватает воздуха. Жарко очень. Я не сплю, потому что, жарко.

Василиса: Я только ночую там, когда холодно. А так я загораю на пляже, отдыхаю. Супер все.

– А как вы с этим боритесь?

Вера: Ну, вот сейчас приду, залезу под холодный душ, разденусь и в купальнике буду по квартире ходить.

– Тяжело ли работать в такую погоду?

Сигна: Честно сказать, конечно, тяжеловато. Ну, ничего не поделаешь.