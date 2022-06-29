Ср, 29.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Датское телевидение нашло в Нарве рьяных сторонников Путина

Лоора-Элизабет Ломп
Датское телевидение нашло в Нарве рьяных сторонников Путина
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарвитянин Анатолий.
Нарвитянин Анатолий. Фото: Kuvatõmmis TV2 videost

Журналисты датского телеканала TV2 посетили Нарву, чтобы узнать, как жители приграничного эстонского города относятся к президенту соседней страны Владимиру Путину.

В подводке датский телеканал TV2 кратко сообщает своим зрителям, что премьер-министр Эстонии в настоящее время находится в Мадриде на саммите НАТО и хочет, чтобы в Эстонию ввели больше войск НАТО. На карте Эстонии изображен пограничный город Нарва и по другую сторону границы большая Россия.

Добавляется, что река Нарва стала естественной границей между Эстонией и Россией, и хотя датские журналисты находятся на территории НАТО, 95 процентов жителей Нарвы говорят по-русски. Датские журналисты отмечают, что местные жители лояльно относятся к России.

Ключевые слова
Наверх