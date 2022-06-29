Датское телевидение нашло в Нарве рьяных сторонников Путина

В подводке датский телеканал TV2 кратко сообщает своим зрителям, что премьер-министр Эстонии в настоящее время находится в Мадриде на саммите НАТО и хочет, чтобы в Эстонию ввели больше войск НАТО. На карте Эстонии изображен пограничный город Нарва и по другую сторону границы большая Россия.