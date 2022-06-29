В Иванову ночь в полицию поступило сообщение от бдительного человека, что по Нарве едет Mercedes, водитель которого может быть в нетрезвом состоянии. Около полуночи патрульные заметили машину и подали водителю стоп-сигнал, но водитель увеличил скорость и создал много опасных ситуаций.
Видео ⟩ Пьяный водитель устроил гонки с полицией прямо на улицах города
«На улице Раху патрулям удалось заблокировать проезд Mercedes. Тогда водитель решил проверить возможности своего автомобиля и заехал в ремонтную зону, надеясь, что до него не доберутся патрули. Однако, там водитель Mercedes застрял. После этого мужчина попытался убежать. Поскольку кроссовки остались дома и он не был спортсменом, то вскоре его арестовала полиция», - сообщает Нарвское отделение полиции в соцсетях.
При задержании также выяснилась причина, по которой водитель пытался скрыться. Он был пьян и у него нет водительских прав.
Начальник Нарвской патрульной службы Сильвер Пялсинг сказал, что такая попытка скрыться - совершенно необдуманное действие, которое подвергает опасности не только нарушителя, но и всех случайных прохожих. «Смог нарушить, возьми на себя ответственность. Не подвергайте опасности всех других участников дорожного движения из-за своей глупости», — предупредил Пялсинг.
Он добавил, что за праздничную неделю полиция Нарвы поймала в общей сложности 31 пьяного водителя, что является ошеломляющим числом. «Работа полиции по проверке трезвости водителей еще продолжается, но если кто-то заметит водителя с подозрительной манерой вождения, который может быть пьян, просьба сообщить об этом по номеру 112», — сказал начальник патруля и поблагодарил человека, который сообщил о возможно пьяном водителе на Mercedes.