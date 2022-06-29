«То, чего не хотел Путин». НАТО считает Россию самой большой угрозой безопасности, США увеличивают контингент в Европе

В декларации ничего не сказано о том, что в будущем Украина может стать членом альянса, однако НАТО обещает "развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной с целью поддержки нашей общей цели - евроатлантического мира, стабильности и безопасности". "Мы подтверждаем решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", - сказано при этом в документе.

На знаменитом Бухарестском саммите НАТО члены альянса в числе прочего заявили: "Мы пришли к соглашению о том, что [Украина и Грузия] станут членами НАТО". Вместе с тем, эти две страны не были присоединены к Плану действий по подготовке к членству, который открывает явную временную перспективу вступления в альянс.

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Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек). Об этом, хотя и без конкретных цифр, также говорится в принятой декларации.

К участникам саммита обратился президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters