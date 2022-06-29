Участники мадридского саммита НАТО приняли новую стратегическую концепцию безопасности альянса, в которой назвали Россию основной угрозой. Страны НАТО также заявили, что агрессия Кремля против Украины разрушила международный мир и стабильность, а также выразили намерение значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования. Одновременно президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину.
«То, чего не хотел Путин». НАТО считает Россию самой большой угрозой безопасности, США увеличивают контингент в Европе
Во время мадридского саммита НАТО поменяло официальное отношение к России, которая с 2010 года считалась "стратегическим партнером" альянса. В принятой в среду на саммите декларации говорится: "Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".
В документе вторжение России в Украину названо "вопиющим нарушением международного права". Альянс также обвинил Москву в том, что она "намеренно усугубляет продовольственный и энергетический кризис, от которого страдают миллиарды людей по всему миру". Западные страны считают, что Россия виновна в блокаде украинских портов, из-за которой Киев не может отправлять на мировые рынки свое продовольствие.
В одобренной по итогам саммита концепции содержатся обещания и дальше предоставлять военную и финансовую помощь Украине, названной в тексте "близким партнером" НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок будет поддерживать Украину так долго, как будет нужно, и в долгосрочной перспективе обеспечит переход ВСУ с советского на натовское оружие.
Россия неоднократно выступала против расширения НАТО на восток, в частности, вступления в альянс государств бывшего Варшавского договора и стран Балтии, в прошлом входивших в СССР. В Кремле также пытались оправдывать военную агрессию в отношении Украины стремлением этой страны в будущем стать членом Североатлантического альянса.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ: Бегство от войны: из Мариуполя в Тбилиси - через Россию
- АНАЛИЗ: Четыре месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина
- РАССЛЕДОВАНИЕ: Куда Россия вывозит украденное в Украине зерно?
- ИНТЕРВЬЮ: "Свобода абстрактна, пока ты не столкнулся с ее ограничением"
В декларации ничего не сказано о том, что в будущем Украина может стать членом альянса, однако НАТО обещает "развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной с целью поддержки нашей общей цели - евроатлантического мира, стабильности и безопасности". "Мы подтверждаем решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", - сказано при этом в документе.
На знаменитом Бухарестском саммите НАТО члены альянса в числе прочего заявили: "Мы пришли к соглашению о том, что [Украина и Грузия] станут членами НАТО". Вместе с тем, эти две страны не были присоединены к Плану действий по подготовке к членству, который открывает явную временную перспективу вступления в альянс.
США расширяют военное присутствие в Европе
Перед мадридским саммитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования: до 300 тыс. военнослужащих (сейчас в их составе около 40 тыс. человек). Об этом, хотя и без конкретных цифр, также говорится в принятой декларации.
"Вместе с союзниками мы обеспечим готовность НАТО отвечать на угрозы любого рода с любого направления. Путин напал на самые основные правила мирового порядка. Мы, Соединенные Штаты, и наши союзники, встанем на их защиту, - сказал Байден после встречи с генсеком НАТО. - "Это именно то, чего он [Путин] не хотел. Но именно это необходимо сделать, чтобы обеспечить безопасность в Европе".
Ту же мысль повторил Столтенберг. "Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примет в этом участие, - сказал генсек альянса. - После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное от того, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии".
По словам Байдена, США намерены увеличить свое присутствие в Европе таким образом:
- На базе в испанском городе Рота будут размещены два дополнительных авианосца.
- В Польше будет создан постоянный штаб Пятого корпуса армии США.
- В Румынии на ротационной основе будет размещена дополнительная бригада из 3 тыс. солдат и 2 тыс. человек дополнительного персонала.
- В странах Балтии на ротационной основе разместят дополнительные силы.
- В Британии будут размещены две дополнительные эскадрильи самолетов F-35, оснащенных технологией стелс (то есть невидимых для радаров противника).
- В 2022 финансовом году Пентагон получит из бюджета 3,8 млрд долларов для защиты Европы. Министерство обороны подало заявку на финансирование в размере 4,3 млрд в будущем году.
Анализ: саммит НАТО на фоне руин в Кременчуге
Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си
Заявления Джо Байдена об увеличении военного присутствия США в Европе не стали сенсацией. Слухи об этом ходили уже давно, а начало военных действий в Украине только ускорило ход событий.
И, вполне вероятно, скорректировало первоначальные планы США: не начнись война, вряд ли расширение американского контингента в Европе было бы настолько масштабным.
Эту новость можно рассматривать с двух сторон.
Со стороны России все выглядит однозначно. НАТО вообще и США в частности приближаются к российским границам. В Москве слова о том, что НАТО является оборонительным альянсом, считают плохой шуткой. Поэтому прибытие дополнительных американских солдат в Европу, тем более восточную, здесь явно посчитают нагнетанием обстановки.
В нынешнем контексте даже озвученное сегодня решение провести следующий саммит НАТО в Вильнюсе выглядит вызывающе.
Но на это решение можно посмотреть и с другой стороны.
На экранах пресс-центра саммита НАТО транслировали выпуски новостей Си-эн-эн. Американская журналистка включалась в прямой эфир на фоне руин разрушенного российской ракетой торгового центра в Кременчуге.
Радостные лица польских корреспондентов, освещавших саммит, смотрелись на фоне этих кадров неуместно, но их эмоции можно было понять. Для польского общества присутствие в их стране американских солдат воспринимается однозначно - как гарантия того, что на их земле поводов для подобных сюжетов никогда не будет.
И в этом смысле озвученное Джо Байденом решение в понимании прежде всего жителей граничащих с Россией стран Европы (даже тех, которых расширение военного присутствия США не коснется напрямую) - это шаг к миру и стабильности в их доме.
Одно из самых значительных перемен - создание штаба в Польше. В польском правительстве подчеркнули, что после создания штаба присутствие американских военных в этой стране будет постоянным.
"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом. У нас ПОСТОЯННОЕ присутствие в Польше. Мы заботимся об общей безопасности. Это также четкий сигнал для Москвы. Мы будем и впредь стремиться к укреплению безопасности Польши", - написал в "Твиттере" заместитель главы польского МИД Мартин Пшидач.
🇵🇱🤝🇺🇸 Coś co dla wielu wydawało się niemożliwe, dziś staje się faktem. Mamy STAŁĄ obecność 🇺🇸 w Polsce. Dbamy o wspólne bezpieczeństwo. To także jasny sygnał dla Moskwy. Będziemy dalej zabiegać o wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa.#skutecznadyplomacja#StrongerTogether https://t.co/N9KagKh87q— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 29, 2022
В новой концепции безопасности также меняется отношение к Китаю, хотя Столтенберг уточнил, что для НАТО эта страна сейчас "не является противником". "Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, наблюдая за тем, насколько активно Китай инвестирует в новые военные мощности, ракеты высокой дальности и ядерное оружие, в то же время пытаясь контролировать ключевую инфраструктуру, в частности сети 5G", - сказал Генсек НАТО.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: