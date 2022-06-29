Шестимесячный Euribor во вторник вырос на 0,002 процентных пункта до отметки 0,225 процента.
Ставка шестимесячного Euribor вновь начала расти
Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании совета по денежно-кредитной политике 9 июня 2022 года решил сохранить без изменений процентные ставки, но заявил, что в июле поднимет их на 0,25 процента и прекратит действие программы выкупа облигаций.
ЕЦБ отметил, что высокая инфляция является серьезным испытанием и что совет по денежно-кредитной политике сделает все возможное, чтобы в среднепродолжительной перспективе вернуть ее к цели в 2 %.
В мае инфляция из-за подорожания энергоносителей и продуктов питания вновь заметно выросла. Центробанк отметил, что инфляционное давление стало более обширным и интенсивным; на уверенный рост указывают цены на многие товары и услуги.
По прогнозу, нежелательно высокая инфляция сохранится еще некоторое время, но снижение затрат на энергетику, смягчение связанных с пандемией нарушений поставок и нормализация денежно-кредитной политики должны сдержать рост цен.
По прогнозу ЕЦБ, в 2022 году инфляция в еврозоне вырастет до 6,8 процента, но в 2023 году понизится до 3,5 процента, а в 2024 году до 2,1 процента. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция должна составить в этом году 3,3 процента, в следующем 2,8 процента, а в 2024 году 2,3 процента.
Совет ЕЦБ подчеркнул, что неоправданная агрессия России в Украине негативно сказывается на экономике в Европе и за ее пределами. Конфликт и связанная с ним нестабильность подрывают доверие предприятий и потребителей. Конфликт создает проблемы в торговле, которые ведут к нехватке материалов и высоким ценам на энергоносители и сырье. Эти обстоятельства подрывают чувство уверенности и препятствуют росту, особенно в кратковременной перспективе. Тем не менее, экономика выполнила условия возобновления роста — это в том числе отмена ограничительных мер, сильный рынок труда, бюджетная поддержка и скопившиеся за время пандемии сбережения, отметил центробанк.
По оценке ЕЦБ, ВВП еврозоны вырастет в этом году на 2,8 процента, в 2023 году на 2,1 процента, а в 2024 году также на 2,1 процента. По сравнению с мартовским прогнозом существенно понижен прогноз роста на этот год и повышен на два последующих года.
Совет решил прекратить действие программы выкупа активов APP 1 июля 2022 года.
Выручка от приобретенных в рамках PEPP активов будет реинвестирована как минимум до конца 2024 года. В любом случае планируется управлять дальнейшей ликвидацией портфеля программы, чтобы избежать вмешательства в курс денежно-кредитной политики.
При обусловленной пандемией фрагментации рынка реинвестиции PEPP можно будет в любой момент адаптировать с учетом временного периода, классов активов и юрисдикций. В том числе можно будет купить дополнительные государственные облигации Греции, чтобы избежать помех в осуществлении денежно-кредитной политики ЕЦБ в в греческой экономике, пока она восстанавливается после пандемии. Выкупы облигаций PEPP можно также будет при необходимости возобновлять для противодействия отрицательным шокам, вызванным пандемией.
Совет основательно проанализировал условия, которые следовало выполнить перед повышением базовых процентных ставок, и заключил, что они выполнены. В этой связи совет ЕЦБ планирует на июльском заседании совета по денежно-кредитной политике поднять процентные ставки на 25 базовых пунктов. До тех пор базовая ставка по депозитам удержится на прежнем уровне минус 0,5%, ставка по основным операциям рефинансирования на нулевом уровне, а предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%.
По сообщению совета, в сентябре процентные ставки вновь поднимут, их рост будет зависеть от прогноза инфляции в среднепродолжительной перспективе. Если перспектива останется прежней или ухудшится, на сентябрьском заседании будет уместным более резкий рост, сообщил ЕЦБ.
Совет ЕЦБ также продолжит наблюдение за возможностями финансирования банков и будет следить за тем, чтобы прекращение действий в рамках программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) не препятствовало осуществлению денежно-кредитной политики ЕЦБ. Совет также будет регулярно оценивать вклад целевых кредитных программ в осуществение денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Льготные условия, действующие в рамках TLTRO-III, прекратят действие 23 июня 2022 года.
ЕЦБ подчеркнул готовность адаптировать все инструменты своей денежно-кредитной политики, чтобы гарантировать стабилизацию инфляции на отметке 2% в среднепродолжительной перспективе.