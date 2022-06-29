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«Новости в 7»: результаты исследований парома «Эстония», Финляндию и Швецию берут НАТО и как любители фитнеса справляются с жарой

Kanal 7
«Новости в 7»: результаты исследований парома «Эстония», Финляндию и Швецию берут НАТО и как любители фитнеса справляются с жарой
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Исследования останков парома "Эстония" продолжаются. Повреждения правого борта оказались больше, чем предполагалось

- Великобритания разместит в Эстонии системы ПВО и вертолеты; работа в помещениях с температурой выше 30 градусов - незаконна

- Финляндия и Швеция договорились с Турцией и на их пути в НАТО не осталось препятствий

- Жаркая летняя пора продолжается. Как высокие температуры влияют на заполняемость спортивных залов и режим атлетов?

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 июня.

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