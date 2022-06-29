Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: результаты исследований парома «Эстония», Финляндию и Швецию берут НАТО и как любители фитнеса справляются с жарой
«Новости в 7»: результаты исследований парома «Эстония», Финляндию и Швецию берут НАТО и как любители фитнеса справляются с жарой
Сегодня в выпуске:
- Исследования останков парома "Эстония" продолжаются. Повреждения правого борта оказались больше, чем предполагалось
- Великобритания разместит в Эстонии системы ПВО и вертолеты; работа в помещениях с температурой выше 30 градусов - незаконна
- Финляндия и Швеция договорились с Турцией и на их пути в НАТО не осталось препятствий
- Жаркая летняя пора продолжается. Как высокие температуры влияют на заполняемость спортивных залов и режим атлетов?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 29 июня.