Обзор украинских СМИ: технологии приходят в страну, притяжение империи и первый фильм о войне

Россия станет хуже Северной Кореи?

Ракетные обстрелы российскими войсками украинских жилых домов и гражданской инфраструктуры, которые уже стали регулярными и массовыми, вызывают у журналистов вопросы – как долго цивилизованный мир будет терпеть эту ситуацию, невиданную в Европе со времен Второй мировой войны? И чем он может ответить, помимо продолжения экономических санкций против России?

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН предложил объявить Россию государством-спонсором терроризма. Чем грозит ей такой статус, политолог Игорь Петренко описывает на сайте агентства УНИАН. Это будет значить, что сотрудничество с РФ станет совершенно «токсичным» для любых мировых бизнес-структур, которые пока еще не ушли с российского рынка, и обернется для них колоссальными репутационными потерями.

Главным образом это коснется тех стран Азии и Южной Америки, которые не присоединились к международным санкциям – всякую торговлю с террористическим государством им придется прекратить, чтобы не попасть под санкции самим, и в итоге «Россия станет хуже Северной Кореи».

Электрическая евроинтеграция

За время с начала войны в украинской электросети резко упало потребление энергии. Причины этого ясны: многие заводы остановлены или разбомблены, миллионы граждан уехали из своих домов, часть общественного транспорта парализована, в городах введена светомаскировка.