На минувшей неделе украинские медиа обсуждали возможный ответ на российские военные преступления против мирных граждан. Но не только – в сфере дискуссий также энергетическая и технологическая евроинтеграция, вопрос о том, как преодолеть «притяжение империи» и съемки фантастического фильма о войне.
Обзор украинских СМИ: технологии приходят в страну, притяжение империи и первый фильм о войне
Россия станет хуже Северной Кореи?
Ракетные обстрелы российскими войсками украинских жилых домов и гражданской инфраструктуры, которые уже стали регулярными и массовыми, вызывают у журналистов вопросы – как долго цивилизованный мир будет терпеть эту ситуацию, невиданную в Европе со времен Второй мировой войны? И чем он может ответить, помимо продолжения экономических санкций против России?
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН предложил объявить Россию государством-спонсором терроризма. Чем грозит ей такой статус, политолог Игорь Петренко описывает на сайте агентства УНИАН. Это будет значить, что сотрудничество с РФ станет совершенно «токсичным» для любых мировых бизнес-структур, которые пока еще не ушли с российского рынка, и обернется для них колоссальными репутационными потерями.
Главным образом это коснется тех стран Азии и Южной Америки, которые не присоединились к международным санкциям – всякую торговлю с террористическим государством им придется прекратить, чтобы не попасть под санкции самим, и в итоге «Россия станет хуже Северной Кореи».
Электрическая евроинтеграция
За время с начала войны в украинской электросети резко упало потребление энергии. Причины этого ясны: многие заводы остановлены или разбомблены, миллионы граждан уехали из своих домов, часть общественного транспорта парализована, в городах введена светомаскировка.
Тем не менее, на крупных украинских ГЭС и АЭС выработка электроэнергии продолжается, и страна готова поделиться ею с Европейским Союзом, который испытывает энергетические проблемы с началом введения нефтяного эмбарго против России. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что с 30 июня Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС.
Технологический ленд-лиз
Западные страны, в свою очередь, стремятся помогать обороняющейся Украине высокими технологиями. В колонке для портала РБК-Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров пишет о том, что более полусотни ведущих технологических компаний мира покинули рынок РФ: «Это удар по цифровой экономике России, которая уже откатилась на десятки лет назад».
Но в то же время они стали активнее открывать представительства в Украине. Например, PayPal и Revolut сняли многие ограничения, которые до войны существовали для украинских пользователей, многие системы онлайн-переводов вообще сделали денежные переводы в Украину бесплатными. Введен также бесплатный или минимальный роуминг для абонентов украинских мобильных операторов в ЕС. В Украине сегодня работают более 12 тысяч терминалов компании Starlink, которые обеспечивают пользователей спутниковой интернет-связью.
Направления новой экономической стратегии
Агентство Укринформ анализирует новую экономическую стратегию, которую представило в июне правительство страны. Среди инициатив – микрогранты для открытия собственного бизнеса, безотзывные гранты на развитие перерабатывающих предприятий, частичная компенсация стоимости новых теплиц, помощь в закладке плодово-ягодных садов, поддержка IT-индустрии и финансирование украинских стартапов.
«Наша цель – минимум бюрократии и максимальная государственная поддержка. Дешевые кредиты. Честная конкуренция. Максимальная цифровизация», – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
При каких условиях оптимизм реализуется?
Впрочем, издание «Обозреватель» публикует критические размышления эксперта Бориса Житнигора по поводу правительственного оптимизма и радости от наконец-то обретенного Украиной статуса кандидата в члены ЕС. По мнению автора, украинцам все же следует быть реалистами и осознать, что проблемы страны каким-то волшебным и мгновенным образом не решатся, а главная из них состоит в преодолении тяжелого советско-имперского наследия.
Это преодоление не сводится лишь к возрождению украинского языка. «Язык – весомый сегмент культуры, но, на мой взгляд, даже не доминирующий. Ибо в основу культуры входит этика, общечеловеческие ценности, социальное мировоззрение и эмоционально-волевые тренды – стремление нации к прогрессу». Эксперт полагает, что чиновничья коррупция остается той бедой, которая удерживает Украину в притяжении империи. Поэтому «следует вырабатывать европейский формат сознания. Другого выбора нет. Или будем поколение за поколением топтаться на месте. Нужно не имитировать борьбу с коррупцией, а в максимально возможной степени искоренить её».
Первый художественный фильм о войне
Издание «Апостроф» сообщает о новостях культурного фронта. В настоящее время продолжаются съемки первого художественного фильма о начавшейся в феврале полномасштабной российской агрессии. Рабочее название картины – «День, когда я встретил Спайдермена», и ее можно назвать фантастической: там повествуется о волонтерке, которая открывает в себе сверхъестественные способности и спасает будущее мальчика из Бучи. Выход фильма запланирован на осень, хотя снимать художественное кино в воюющей стране – это уже само по себе похоже на фантастику.